Cáceres será o celeiro do divertimento, destaca Moretto em lançamento do Fipe 2025

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) esteve presente no lançamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (Fipe), nesta quinta-feira (17). A solenidade ocorreu na Casa do Daveron, em Cáceres, e contou com autoridades locais, patrocinadores, representantes de instituições, convidados e veículos de imprensa. Moretto apontou o apoio do Poder Legislativo para realização do evento.

“Cáceres vai ser o celeiro do divertimento, do lazer e entretenimento. Cinco dias de muita festa bonita. A festa é preparada para o Brasil e o mundo. A ALMT está apoiando o evento. É uma tradição e cultura de Mato Grosso e por isso estamos presentes. A prefeita Eliene Liberato tem prestígio com o Legislativo e o Executivo, então não seria diferente. É o desenvolvimento, a cultura, a fauna, as belezas e o Rio Paraguai que temos a ofertar. É uma vocação da cidade”, pontuou o deputado republicano.

O Fipe 2025 será realizado entre os dias 6 e 10 de agosto e promete atrair mais de 150 mil pessoas durante os seis dias de atividades. A programação inclui competições de pesca, eventos culturais, gastronomia, feiras temáticas e apresentações musicais gratuitas.

“Cáceres jamais poderia ficar de fora. Este é um momento estratégico para fortalecer nossa imagem como destino turístico. Estamos às vésperas do nosso maior evento, o Fipe, e essa vitrine nos permite mostrar tudo o que temos de melhor e atrair ainda mais visitantes”, destacou a prefeita Eliene, no lançamento do Festival.

A deputada estadual Valdeniria Dutra (PSB), a secretária de Turismo e Cultura Alessandra Castilho (Republicanos), o ex-prefeito e ex-deputado estadual Tulio Fontes (PSB) e os vereadores Flávio Negação (MDB), Pacheco Cabeleireiro (PP), Rubens Macedo (União Brasil), Pastor Júnior (PL), Jorge Augusto (PP), Alex Leal (PP) e Isaías Bezerra também marcaram presença no dispositivo.

Programação

A abertura do festival, no dia 6 de agosto, será com apresentação gospel de Jefferson e Suellen, seguida pela cantora sertaneja Simone Mendes. No dia 7, o público curtirá o show de Gustavo Mioto e, em seguida, Matheuzinho Sucessinho. Na sexta (8), a noite começa ao som do grupo de pagode Kamisa 10 e segue com a dupla João Neto e Frederico. No sábado (9), terá rock nacional com RPM e muito forró com Os Barões da Pisadinha. Encerrando o festival, no domingo (10), Alecir e Alessandro sobem ao palco e a grande atração da noite será Ana Castela.

Inovação e Tecnologia a Serviço do Festival

Uma das novidades desta edição é a “Dona Fia”, uma Inteligência Artificial desenvolvida pelo Centro de Inovação Redes Inteligentes e Soluções Criativas (Risc) da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), sob a coordenação do professor Robson de Melo. A simpática senhora cacerense virtual estará à disposição dos participantes para sanar dúvidas sobre o evento, incluindo as regras da competição de pesca.

A IA Dona Fia já pode ser acessada no site oficial do evento.

