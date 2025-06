Cade avalia pedido da Aprosoja-MT de suspender Moratória da Soja

Rondônia se consolida como uma das principais economias agropecuárias do país. De janeiro a maio de 2025, as exportações do estado somaram cerca de R$ 7,7 bilhões, mantendo o ritmo de crescimento observado no ano anterior, quando o volume chegou a R$ 14,3 bilhões — o maior da história do estado. Nos últimos cinco anos, as exportações mais que dobraram, com alta de 103%, refletindo diretamente na geração de empregos e renda.

O bom desempenho é resultado da diversificação da pauta exportadora e da abertura de novos mercados. Se em 2020 o estado exportava para 41 países, hoje esse número chega a 116 destinos. A lista de produtos também cresceu: saltou de 60 itens para 295, com destaque para carne bovina, café robusta amazônico, Tambaqui e cacau de alta qualidade.

A carne bovina segue como o principal produto da balança comercial de Rondônia, superando R$ 5,5 bilhões em vendas externas em 2024. Outro destaque é o Tambaqui, que registrou crescimento de 278% na receita entre 2023 e 2024, impulsionado pela demanda internacional. O café robusta amazônico também ganhou força no mercado externo, com crescimento de 644% no faturamento em apenas um ano.

O cacau produzido no estado também vem ganhando reconhecimento nacional. Rondônia ocupa hoje a quarta posição no ranking brasileiro e é o segundo maior produtor da Região Norte. Nos últimos dois anos, produtores locais conquistaram prêmios nacionais de qualidade, reforçando o posicionamento do estado como fornecedor de produtos diferenciados.

A combinação de investimentos no setor produtivo, qualificação, rastreabilidade e participação em feiras internacionais tem sido apontada como um dos fatores para esse salto nas exportações. A expectativa é que os números de 2025 superem novamente os recordes anteriores, mantendo Rondônia em rota de expansão, especialmente nas cadeias da pecuária, piscicultura e cafeicultura.

Fonte: Pensar Agro