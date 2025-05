Cadim recebe visita de vereadores de Várzea Grande

Parlamentares foram informados que a atual gestão já iniciou processo de licitação

A Secretaria de Saúde de Várzea Grande, recebeu na manhã desta segunda-feira (5), a visita dos vereadores Gisa Barros, Sargento Galibert e Kleberson Feitoza, ao Centro de Abastecimento e Distribuição de Insumos e Medicamentos (CADIM) e ao setor de vacinas.

Durante toda a visita, os parlamentares foram acompanhados por profissionais responsáveis que prestaram os esclarecimentos solicitados

Em determinado momento houve a verificação de vacinas identificadas com data de validade expirada. A equipe explicou que são remanescentes de campanhas realizadas em 2024, com vencimento em janeiro deste ano.

“Em decorrência de outras vacinas que perderam a validade por conta de oscilações de energia, foram identificados alguns imunizantes com data avançada. As doses foram imediatamente recolhidas das unidades e separadas para descarte, seguindo os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária” explica, Alessandra Carreira, gerente de Vigilância Epidemiológica.

Conforme Alessandra, quando questionada pelos vereadores sobre o armazenamento dos imunizantes, ela informou que os procedimentos estão corretos, já que não estavam na logística de envio para as unidades.

A Secretaria reforça que todas as unidades de saúde do Município estão abastecidas com vacinas atualizadas, inclusive contra a Influenza, e que a imunização segue normalmente. Além disso, já foi iniciado processo de licitação para aquisição de novas conservadoras, garantindo maior segurança no armazenamento dos imunobiológicos.

Quanto à organização do Cadim, uma equipe da secretaria de saúde tem buscado reestruturar a organização e acondicionamento dos medicamentos e demais insumos, uma vez que o setor armazena insumos de todas as unidades hospitalares do Município, ou seja, grande volume, o que demanda tempo e pessoal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT