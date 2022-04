CAE vai debater cumprimento de novo marco do saneamento

Crédito: Divulgação

Para esclarecer prefeitos e técnicos municipais sobre procedimentos, legislação e operacionalização de convênios do Programa Calha Norte, equipe do Programa estará na Associação Mato-grossense dos Municípios de 4 a 7 de abril para coordenar um Workshop de orientação aos representantes das prefeituras. A capacitação é dirigida aos prefeitos e aos servidores que trabalham com convênios, contratos de repasse, licitações, fiscalização, controle interno, prestação de contas e Plataforma + Brasil. A AMM, que apoia a realização do evento, está mobilizando os municípios para participarem.

A programação desta segunda-feira (4) terá início às 14 horas, com uma reunião ampla entre o diretor do Programa Calha Norte, do ministério da Defesa, General de Divisão Ubiratan Poty, com prefeitos dos municípios que possuem projetos cadastrados no Programa. Nos dias 5 e 6, em período integral, haverá orientação técnica aos servidores das prefeituras para questões práticas sobre os projetos em andamento. No dia 7, pela manhã, haverá atendimentos individualizados sobre dúvidas específicas dos técnicos dos municípios.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse que a participação dos prefeitos e equipes é muito importante para esclarecer dúvidas, solucionar pendências e eliminar eventuais inconsistências técnicas na operacionalização dos convênios. “Será uma semana muito produtiva e por isso reforçamos a importância da participação dos gestores e técnicos. Temos certeza que a interação com os representantes do Programa vai representar um avanço importante para a execução de novas obras para atender demandas prioritárias da população”, frisou.

Paralelamente ao workshop, representantes do Calha Norte farão visita técnica a alguns municípios para acompanhamento de obras realizadas por meio de convênios com o Programa. As cidades que receberão a equipe são as seguintes: Nova guarita, Brasnorte, Vera, Jauru, Novo São Joaquim e Ponte Branca. Ao todo, 67 municípios de Mato Grosso possuem projetos cadastrados. A realização do Workshop da próxima semana foi definida no início de fevereiro quando o general Poty e técnicos do Calha Norte se reuniram com prefeitos e equipes na AMM. Na ocasião, o presidente Neurilan Fraga e prefeitos apresentaram ao dirigente demandas dos municípios a serem encaminhadas junto ao programa federal.