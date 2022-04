Cães Lulu da Pomerânia são resgatados por maus-tratos em Limeira

O papa Francisco visitou uma prisão italiana para uma missa nesta Quinta-feira Santa (14), onde lavou e beijou os pés de 12 detentos para relembrar o gesto de humildade de Jesus para com seus apóstolos na noite anterior à sua morte.

Os predecessores de Francisco realizaram o ato na Basílica de São Pedro ou em outra catedral de Roma. Mas depois de sua eleição em 2013, o papa Francisco deu continuidade à tradição que estabeleceu como arcebispo de Buenos Aires de mantê-lo em prisões ou lares para idosos.

Este ano, Francisco foi a uma prisão na cidade portuária de Civitavecchia, a noroeste de Roma, na costa do Mediterrâneo.

Um vídeo divulgado pelo Vaticano mostrou o papa lavando e beijando os pés de 12 detentos de várias idades, incluindo uma mulher que parecia ser idosa.

Pope Francis presides over the Mass of the Lord’s Supper with inmates at a penitentiary complex of Civitavecchia, a port city north of Rome. https://t.co/op4w51YTaJ pic.twitter.com/w7OrGTvh7u

— Vatican News (@VaticanNews) April 14, 2022