CAFÉ/CEPEA: Colheita de arábica vem ganhando ritmo

Cepea, 17/05/2023 – A colheita já se iniciou em parte das regiões produtoras do Brasil. Segundo colaboradores do Cepea, ainda que o volume colhido seja pequeno, os trabalhos vêm ganhando ritmo. Levantamento do Cepea mostra que, na região de Garça (SP), os trabalhos somam em torno de 10% da produção estimada; na Mogiana e em Matas de Minas, as atividades totalizam cerca de 5%; no Noroeste do Paraná e no Sul Mineiro, apenas 2% foram colhidos. Já no Cerrado Mineiro, as atividades devem ser iniciadas em breve. Para o robusta, em Rondônia, cerca de 30% da produção estimada já foi colhida; no Espírito Santo, as atividades somam de 10 a 15% do volume esperado. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado