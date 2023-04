CAFÉ/CEPEA: Cotações do robusta e arábica oscilam em março

Cepea, 5/04/2023 – Os valores dos cafés seguiram oscilando com força em março. De acordo com os pesquisadores do Cepea, para o arábica, as cotações foram influenciadas pelas altas e baixas externas. Já para o robusta, os valores variaram em boa parte do mês, mas subiram nos últimos dias de março, impulsionadas pela maior necessidade da indústria, que elevou o número de agentes ativos no mercado. Além disso, com o aumento dos preços do grão no Vietnã, exportadores também estiveram mais presentes no mercado. A média mensal do Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, foi de R$ 1.104,68/saca de 60 kg, queda de 2,2% frente à do mês anterior. Quanto ao robusta, a média do Indicador CEPEA/ESALQ tipo 6 peneira 13 acima foi de R$ 646,29/sc em março, queda de 7% em relação à de fevereiro. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

