CAFÉ/CEPEA: Exportação cresce em novembro

Cepea 21/12/22 – As exportações de café subiram de outubro para novembro, mantendo o volume escoado na parcial da safra 2022/23 (de julho/22 a novembro/22) levemente superior ao do mesmo período da temporada anterior. Segundo pesquisadores do Cepea, o melhor desempenho das vendas externas de café em 2022 representa uma recuperação e se deve ao fato de a safra recém-colhida no Brasil ter sido de bienalidade positiva e também à redução dos entraves logísticos mundiais. Vale lembrar que, ao longo da temporada passada, exportadores brasileiros enfrentaram, além de oferta menor que a atual, muitos problemas logísticos, como falta de contêineres, altos valores de frete, atrasos nos portos, entre outros, que limitaram os embarques do grão. No geral, ainda que os volumes escoados ao longo da safra atual superem os da anterior, agentes do setor cafeeiro nacional indicam que os envios externos em 2022/23 podem ficar aquém do esperado e/ou registrado em temporadas de bienalidade alta anteriores. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA