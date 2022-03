CAFÉ/CEPEA: Volatilidade externa mantém indefinição nos preços do arábica

Cepea, 23/03/2022 – As cotações do café arábica vêm oscilando nos últimos dias, devido à alta volatilidade dos futuros e do dólar. Nesse cenário, agentes estão retraídos, e o ritmo de negócios está lento. Na terça-feira, 22, o Indicador CEPEA/ESALQ encerrou a R$ 1.276,97/sc, elevação de 1,18% frente ao da terça anterior, 15 – na parcial deste mês, no entanto, a baixa é de 11%. Na Bolsa de Nova York (ICE Futures), os contratos seguem influenciados pelos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e por fatores técnicos. Ressalta-se que o conflito vem estimulando a vendas dos contratos de café e pode ter impacto no consumo do produto, tendo em vista problemas nos embarques para a Rússia e o aumento geral dos preços dos alimentos. Agentes também seguem atentos aos impactos nos custos de produção da commodity. COLHEITA SAFRA 22/23 – Nas regiões do arábica, a colheita deve se iniciar primeiramente nas Matas de Minas (Zona da Mata) no final de abril, de forma pontual. Para o restante das praças mineiras, em São Paulo e no Noroeste do Paraná, as atividades devem começar em maio. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)