Caixa Econômica deixa de receber tributos estaduais a partir desta quinta-feira (20)

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) publicou o Edital nº 025/2025/GS/SEDUC/MT, que regulamenta o Concurso Artístico responsável por selecionar as artes das capas dos materiais didáticos do Sistema Estruturado de Ensino (SEE/MT) para o ano letivo de 2026/2027. A iniciativa valoriza a expressão artística dos estudantes e incentiva o protagonismo juvenil nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O concurso é destinado a estudantes do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), devidamente matriculados em 2026. Cada participante poderá concorrer com uma produção inédita, individual e alinhada ao segmento em que estiver matriculado. As inscrições vão até 30 de novembro.

O objetivo é fortalecer o sentimento de pertencimento, incentivar a valorização da cultura mato-grossense nas escolas e estimular a arte como linguagem de expressão e comunicação, promovendo a produção autoral e criativa integrada às práticas pedagógicas e à recomposição das aprendizagens.

As produções devem dialogar diretamente com o tema central “Raízes que inovam: ciência, arte e tecnologia em Mato Grosso”. A proposta integra identidade cultural, saberes locais, natureza e diversidade mato-grossense com elementos de inovação, tecnologia e ciência, incluindo abordagens STEAM. Serão desclassificadas obras que não apresentarem relação explícita com o tema.

O edital permite inscrições em diversas linguagens das Artes Visuais, como desenho, pintura, fotografia, arte digital, colagem, ilustração, gravura, grafite, mosaico e técnicas mistas.

O concurso será desenvolvido em três etapas sucessivas, envolvendo escolas, Diretorias Regionais de Educação (DREs) e equipe técnica da Seduc: Etapa Escolar, Etapa Regional e Etapa Estadual.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela equipe gestora, por meio de formulário eletrônico. A inscrição é gratuita e a participação é voluntária.

Ao todo, 156 produções do Ensino Regular e 65 da EJA seguirão para a etapa estadual. As submissões poderão ocorrer em formato físico e/ou digital, conforme normas do edital.

A Comissão Julgadora escolherá 3 produções por ano/etapa do Ensino Fundamental e Médio; 4 produções por segmento/ano da EJA (Ensino Fundamental) e 4 produções por semestre/ano da EJA (Ensino Médio). As obras selecionadas vão compor as capas dos materiais pedagógicos impressos e digitais do SEE/MT para 2026/2027.

O edital tem vigência de um ano a partir da publicação oficial e estabelece todas as orientações sobre participação, critérios de avaliação e prazos.

Mais informações no edital anexo.

Fonte: Governo MT – MT