Calculadora Itinerante ajudará cidadãos de VG a medir e compensar emissão de gases de efeito estufa
Na próxima sexta-feira (10), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) levará ao Fórum de Várzea Grande a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa. Desenvolvida pelo Poder Judiciário, trata-se de uma ferramenta criada para medir a quantidade de carbono gerada por cada pessoa. A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Sustentabilidade do Judiciário de Mato Grosso, sob a coordenação do desembargador Rodrigo Roberto Curvo.
O projeto tem o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre os impactos de suas ações no meio ambiente e foi lançado em setembro, durante o Encontro de Sustentabilidade do Judiciário.
Segundo Elaine Alonso, do Núcleo de Sustentabilidade do TJMT, a proposta é despertar no público em geral a compreensão sobre a própria “pegada de carbono” e incentivar práticas cotidianas que contribuam para a redução de emissões.
“O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta, mas o excesso de gases como dióxido de carbono e metano intensifica esse aquecimento e causa as mudanças climáticas que sentimos, como enchentes e calor extremo”, explica.
A calculadora permite estimar o impacto individual a partir de hábitos simples – como o consumo de carne, o uso de transporte movido a combustíveis fósseis e a geração de resíduos – e indica ações compensatórias, como o plantio de árvores.
“Por exemplo, se uma pessoa percorre cinco quilômetros por dia para o trabalho (usando veículos automotores), a ferramenta calcula a emissão anual de gases e mostra quantas mudas seriam necessárias para compensar essa pegada”, detalha.
Tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto faz parte do compromisso institucional do TJMT de se tornar carbono neutro até 2030. A iniciativa soma-se a outras medidas sustentáveis já adotadas pelo Tribunal, como o incentivo ao uso de etanol como combustível renovável, a redução de impressões e copos descartáveis e o monitoramento do consumo de energia, água e papel.
Além das visitas presenciais, a calculadora está disponível no site do TJMT, acessível a qualquer cidadão, escola ou instituição interessada em conhecer e reduzir seus impactos ambientais.
Acesse:
https://nucleodesustentabilidade-mc.tjmt.jus.br/portalnucleosustentabilidade-prod/cms/Calculadora_pegada_carbono_v2_1_35073362a9.html
Promotor de Justiça discute ética ambiental em painel do MPMT
O segundo painel da 2ª Semana Acadêmica do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), realizado nesta terça-feira (7), trouxe uma reflexão filosófica e jurídica sobre os desafios ambientais contemporâneos. Conduzido pelo promotor de Justiça Joelson de Campos Maciel, o encontro abordou o princípio da precaução e o desenvolvimento sustentável sob a ótica da bioética ambiental, destacando a necessidade de integrar ciência, ética e responsabilidade nas decisões que afetam o meio ambiente.Com formação acadêmica sólida, mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e doutor em Filosofia pela UQTR (Canadá) e pela Unisinos (Brasil), o promotor de Justiça apresentou uma reflexão sobre a relação entre o ser humano e a natureza, abordando desde os fundamentos filosóficos da ética até os desafios contemporâneos da sustentabilidade.Durante a exposição, o promotor destacou como a separação histórica entre homem e natureza influenciou a degradação ambiental e a alienação social frente aos problemas ecológicos. “Por que nos mobilizamos diante de uma dor física, mas ignoramos o sofrimento de um animal ou a poluição ao nosso redor?”, provocou.A aula percorreu correntes filosóficas desde o pensamento grego, passando pelo Iluminismo e chegando à ética da responsabilidade de Hans Jonas, base para o princípio da precaução. Segundo Joelson, esse princípio exige que decisões sejam tomadas com cautela diante de riscos ambientais, mesmo na ausência de certeza científica.O painel também trouxe exemplos práticos da atuação do MPMT, como a ação que revogou parte de um decreto estadual que diminuía a distância mínima para aplicação de agrotóxicos, e o caso de mortandade de peixes causada por uma usina hidrelétrica.Joelson defendeu uma visão integral do ser humano, que considera não apenas a matéria, mas também a dimensão espiritual, e reforçou a importância de uma ética ambiental que reconheça a interdependência entre todos os seres vivos.A 2ª Semana Acadêmica segue até o dia 9 de outubro e é realizada por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional do MPMT, com programação voltada à capacitação e atualização dos membros e servidores da instituição. Os painéis estão disponíveis de forma virtual pela plataforma CEAF – EAD, entre os dias 6 e 9 de outubro.
Trio é condenado por execução brutal de motorista de aplicativo
O Tribunal do Júri de Várzea Grande condenou, nesta terça-feira (07), Bruno Vinícius Rodrigues, Vitor Weslen Amorim de Albuquerque e Jhully Gabrielly Batista de Souza a, respectivamente, 25 anos, 21 anos e 20 anos de prisão, em regime inicial fechado. O trio foi considerado culpado por todos os crimes denunciados pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), entre eles organização criminosa armada, cárcere privado, tortura, homicídio triplamente qualificado e vilipêndio a cadáver, praticados contra o motorista de aplicativo Jonas de Almeida Silva, de 26 anos.Os crimes, ocorridos em 27 e 28 de março de 2019, chocaram a população de toda a região metropolitana de Cuiabá pela sua crueldade. Jonas desapareceu após aceitar uma corrida pelo aplicativo. Dias depois, seu corpo foi encontrado carbonizado em uma área de mata no bairro São Benedito. Nos autos, ele é descrito como um jovem trabalhador, honesto e pai de uma menina.Durante o julgamento, o Ministério Público demonstrou que os réus atuavam em nome de uma facção criminosa, mantendo a vítima em cárcere privado, submetendo-a a tortura e, posteriormente, executando-a com extrema violência. O corpo foi ainda vilipendiado, numa tentativa de dificultar a identificação da vítima e as investigações dos crimes.Os jurados acolheram integralmente os argumentos do Ministério Público, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a leitura da sentença, a juíza presidente fixou a pena em 25 anos de reclusão para cada condenado, determinando que todos permaneçam presos.O promotor de Justiça responsável pelo caso destacou que a decisão representa uma afirmação da civilização contra a barbárie e reafirma o papel do Tribunal do Júri como guardião da vida humana. “Foi uma resposta justa e firme à crueldade praticada. O Júri reafirmou que a vida não pode ser violada impunemente”, afirmou o representante do Ministério Público.O caso, que teve ampla repercussão social e mobilizou familiares, autoridades e a imprensa, entra para a história como uma das condenações mais emblemáticas de Várzea Grande, reforçando o compromisso do Tribunal do Júri com a defesa da vida e o enfrentamento à impunidade.
