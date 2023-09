Calendário de competições esportivas segue até dezembro em Sinop

O prefeito Roberto Dorner, acompanhado do Secretário de Obras, Remídio Kuntz, vereadores, empresários e moradores, acompanhou hoje (25) o início das obras de duplicação da avenida dos Tarumãs, na região do Jardim das Nações, saindo da Av. André Maggi, em direção ao colégio Marista. Os trabalhos no local já estão em ritmo acelerado, com demarcação do trecho, tubulação e drenagem. Serão aproximadamente 1,3km de pavimentação asfáltica, com investimento de R$1,7 milhões de recursos próprios e execução direta. A obra de infraestrutura trará uma nova realidade para a região, desafogando o trânsito e oferecendo mais segurança para os motoristas, já que a Avenida dos Tarumãs é um dos principais acessos, ligando o centro sentido a região do Aeroporto de Sinop.

“Sabemos da importância dessa via para o município. Com o crescimento acelerado de Sinop, essa obra vem de encontro com as necessidades dos moradores da região, mas também para desafogar o trânsito em outros pontos da cidade. Nós gostaríamos de agradecer o empenho de todos os envolvidos nesse processo. Não foi uma obra fácil de iniciarmos, porque tivemos que desapropriar a área, que estava em nome de 13 herdeiros, além disso garantir os recursos para essa obra estruturante, por isso o trabalho importante da nossa Procuradoria Jurídica, do Judiciário e dos vereadores, para aprovação do Projeto que autorizou a liberação da área”, pontuou o prefeito Roberto Dorner.

A Avenida dos Tarumãs trata-se de uma avenida arterial de nosso município, a qual interliga a BR-163 com o interior da cidade. Pra quem utiliza o local como passagem diariamente, o trabalho da Prefeitura de Sinop tem feito a diferença no desenvolvimento do município. “A gente se sente até emocionado, assim como toda população sinopense que anda por aqui. Hoje esse momento que Sinop está vivendo com essas obras, em especial essa da Tarumãs, é uma alegria muito grande. Com certeza é uma obra estruturante e nós veremos a grandeza quando estiver pronta. São obras que irão agilizar o trânsito de Sinop e desafogar outras avenidas. Parabéns a gestão municipal, ao prefeito Roberto Dorner, parabéns a toda a equipe, que estão fazendo, estão olhando pra frente, e é isso que Sinop precisa”, disse o produtor rural, Vilmar Scherer.

A ampliação do sistema viário municipal é muito aguardada por toda a comunidade, principalmente nessa região, desafogando o trânsito em pontos de grande fluxo, como a Avenida Bruno Martini e Avenida das Figueiras. “Com o desenvolvimento dessa obra, que estamos empenhados, com o trabalho de várias equipes, para concluirmos o mais rápido possível, pretendemos entregar essa avenida duplicada e com toda a infraestrutura. Esse é um dos pontos que estamos trabalhando, assim como a Oscar Niemeyer, que vamos concluir em breve e também estamos fazendo um trecho de 600 metros de asfalto na Avenida Bruno Martini, para complementar a duplicação de 4km da via sentido ao aeroporto. São muitas obras estruturantes, pensando Sinop para o futuro e trazendo muitos benefícios pra população”, pontuou o secretário de Obras, Remídio Kuntz.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT