05/02/2024

Câmara adere ao Vigia Mais MT e recebe 15 câmeras de segurança

A Câmara Municipal de Cuiabá aderiu ao programa Vigia Mais MT e o presidente da Casa de Leis, Chico 2000 (PL), recebeu as 15 câmeras que serão instaladas no entorno do parlamento na tarde desta segunda-feira (05.02), na Secretaria de Estado de Segurança Púbica (Sesp).

Chico 2000 classificou como fundamental a adesão da Câmara ao programa, que visa garantir mais segurança ao cidadão. Além disso, o parlamento está localizado no centro da cidade e as imagens poderão ajudar a polícia a reconhecer criminosos e esclarecer crimes.

“É papel da Câmara contribuir para que se garanta a segurança do cidadão, daqueles que nos visitam e que passam no entorno do Parlamento. Esta foi a principal razão de aderirmos ao programa. A Câmara Municipal de Cuiabá agora tem segurança porque tem o Vigia Mais MT”.

O chefe de gabinete da Sesp, tenente-coronel PM Waldiley Alencar Taques do Valle Junior, explicou que o programa Vigia Mais MT é uma ação de segurança idealizada pelo governador Mauro Mendes e foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e está sendo implementado em todo o estado.

“Nós já temos mais de 115 municípios, além de entidades e a sociedade civil organizada habilitada dentro do programa. São mais de 7 mil câmeras já entregues. Hoje estamos felizes por também entregar câmeras do programa para um local extremamente estratégico na região central de Cuiabá, que é a Câmara Municipal da nossa cidade”.

Ele parabenizou a iniciativa do presidente da Câmara em participar do programa e levar mais segurança aos cidadãos cuiabanos.

O superintendente do CIOSP, delegado Cláudio Alvarez Sant’ana, afirma esperar que após a entrada do parlamento cuiabano ao programa, outros estabelecimentos e órgãos públicos possam fazer o mesmo.

“Quero agradecer em nome do coronel César Roveri, secretário de Segurança Pública, ao nosso presidente e a todos os vereadores que compõem a Câmara pela confiança no programa. Espero que esse ato da adesão sirva de exemplo para demais instituições e até outros municípios. Ainda faltam alguns municípios e que esse ato de hoje, com o presidente e toda a Câmara de Cuiabá, sirva de reflexão para os demais entes públicos e privados para colaborar nesse combate à criminalidade”.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT