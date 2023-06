Câmara apoia divulgação de evento de marketing

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, participou nesta segunda-feira (12), em Brasília, do anúncio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O evento aconteceu no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, entre outras autoridades.

A nova política de alfabetização brasileira vai subsidiar ações concretas dos estados, municípios e Distrito Federal para a promoção da alfabetização de todas as crianças do país e prevê investimentos de mais de R$ 2 bilhões em quatro anos.

O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE); além de garantir a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público

A nova política é baseada em cinco eixos: Gestão e Governança, Formação de Profissionais de Educação, Infraestrutura Física e Pedagógica, Reconhecimento de Boas Práticas e Sistemas de Avaliação. O Ministério da Educação oferecerá apoio técnico e financeiro às redes de ensino, que também terão papéis e responsabilidades.

Durante a cerimônia, o presidente Lula assinou o Decreto que institui o Compromisso.

A coordenadora Técnica de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Elijane Gonçalves Lopes também participou do evento.

Alfabetização

Na rede pública de Ensino de Cuiabá, a política municipal, Escola Cuiabana – Cultura, Tempos de Vida, Direitos de Aprendizagem e Inclusão, a alfabetização inicia e termina na infância e, a proposta é desenvolver ações capazes de superar a fragmentação e as rupturas na construção do conhecimento.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, destacou que investimento público, professores bem preparados e uma boa estruturação dos espaços físicos das unidades educacionais auxiliam no desafio de oferecer um ensino de qualidade. “A rede pública municipal de Cuiabá tem buscado estratégias diferenciadas para recompor as aprendizagens e o desafio tem sido garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes, principalmente, os que se encontram em processo de alfabetização. A aprendizagem não ocorre espontaneamente, depende de vários fatores que a favoreçam, entre eles as trocas entre os próprios aprendizes e pares mais experientes, na leitura e na escrita. A gestão Emanuel Pinheiro não poupa esforços para que os estudantes avancem em suas aprendizagens, fornecendo material didático apropriado ao contexto, orientações didáticas aos professores e formação continuada tendo como foco processo de ensino-aprendizagem”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT