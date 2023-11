Câmara aprova projeto que declara artesanato de Cuiabá como Patrimônio Histórico

16/11/2023

Presidente de bairro pede isenção da cobrança de estacionamento na região central de Cuiabá

A convite do vereador Wilson Kero Kero (Podemos), a presidente do bairro Centro Sul, Maria Molina, participou da tribuna livre durante sessão plenária desta quinta-feira (16.11) na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Na oportunidade, ela pediu apoio dos vereadores a respeito de um anteprojeto protocolado na Prefeitura de Cuiabá e trata da implementação do “Cartão Morador”, no sistema Cuiabá Rotativo.

A ideia é que o morador da região central de Cuiabá, seja isento de pagar o estacionamento nos logradouros da região central. “O cartão morador será um dispositivo que permitirá todos os moradores da região central o direito ao estacionamento gratuito”, afirmou Maria.

Segundo ela, na região central coexistem comércios e residências, a maioria dessas são edificações antigas que não possuem estacionamentos. Consequentemente, os moradores utilizam os logradouros do bairro como local de guarda de seus respectivos veículos. “A posse do cartão não garante vagas de estacionamentos nos logradouros e nem permite o estacionamento em locais proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mas sim sua gratuidade. Então, venho pedir esse apoio a vocês, em especial, ao vereador Kero Kero porque no meu caso, por exemplo, a minha casa não tem garagem. E eu não acho certo e nem justo eu ter que pagar o estacionamento com a efetivação do sistema Cuiabá Rotativo”, considerou Molina.

O vereador Wilson Kero Kero agradeceu a participação da presidente do bairro e destacou a importância da aprovação deste anteprojeto encaminhado ao Executivo Municipal. “O sistema Cuiabá Rotativo já foi implementado e o morador da região central que não tem garagem como vai fazer? Esse morador precisa ter a garantia de que pelo menos vai conseguir estacionar na frente da sua casa e não precisar pagar tarifa”, finalizou.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT