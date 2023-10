Câmara aprova Projetos de Lei e pareceres da CCJR nesta terça-feira (3)

A Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá realizará a 4ª Conferência Municipal de Cultura. A iniciativa visa impulsionar propostas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual de Cultura e integrar a proposta final que irá para a Conferência Nacional de Cultura, prevista para acontecer em março do próximo ano. Na etapa municipal, também ocorrerá a escolha dos delegados que participarão da Conferência em nível estadual. O evento está aberto a todos os componentes do cenário cultural, sendo necessária a inscrição por meio eletrônico para validar a participação no dia 21 deste mês, nas dependências da Escola Estadual Liceu Cuiabano, das 8h às 17h.

“A Conferência Municipal delibera ações para o município e para o Estado. Serão seis grupos de trabalho, cada um discutirá um eixo ligado ao tema central que é a Democracia e o Direito à Cultura. E as deliberações serão levadas para as demais etapas Estadual e Nacional. Além disso, trata-se de um momento importante para evidenciarmos os apontamentos para a construção de políticas públicas. A realização das Conferências é a oportunidade da sociedade civil e governos mobilizarem e debaterem os assuntos e fortalecerem os protagonistas que atuam no segmento cultural”, pontuou o secretário adjunto de Cultura de Cuiabá, Justino Astrevo.

Os seis grupos poderão apresentar até 10 propostas ao respectivo tópico trabalhado. No ato da inscrição, o participante opinará em qual eixo/tema participará, geralmente, cada um pende para o que mais se identifica ou atua.

“A Conferência é um espaço onde o diálogo prevalece entre os que fazem a cultura. É nela que se pode ouvir as diferentes vozes que almejam avanços que fortaleçam os diferentes segmentos da nossa rica cultura”, pontuou o secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Na apresentação do material, a ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes da Purificação, enfatizou que toda a experiência a ser vivenciada nesse processo de conferência (desde o município) deve ser ampla e participativa, valorizando a relação entre governos e sociedades. “Deve compreender e acolher a diversidade de expressões culturais de povos, tradições e profissões que fazem a riqueza do setor cultural e enfrentar as contradições da sociedade brasileira, ainda tão excludente. Assim, vamos chegar ao fim deste processo, em Brasília, com o melhor de nossas contribuições para cumprir os objetivos da 4ª CNC de fortalecer a democracia e buscar a garantia dos plenos direitos culturais em todo o território nacional. Representantes do Ministério da Cultura sediados em Cuiabá também devem participar da Conferência Municipal, uma vez que apoiam a realização em todos os municípios visando amplas discussões e contribuições que vão para a validação do documento final na Conferência Estadual de Cultura, que deve acontecer ainda este mês”.

Os eixos a serem debatidos são:

EIXO 1: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura

EIXO 2: Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social

EIXO 3: Identidade, Patrimônio e Memória

EIXO 4: Diversidade Cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural

EIXO 5: Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade

EIXO 6: Direito às Artes e Linguagens Digitais

Para se inscrever, acesse o endereço abaixo.

https://forms.gle/h9gATxakjjFbVxm2A

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT