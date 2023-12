Câmara aprova projetos e honrarias na sessão desta quinta-feira (7)

07/12/2023

Varanda realiza Sessão Solene para entrega de honrarias

O vereador Rogério Varanda (MDB) entregou na noite de quarta-feira (06.12), Moções de Aplausos e Título de Cidadão Cuiabano na Câmara de Cuiabá. Às honrarias foram entregues para os pais e professores da Escola Cívico-Militar Cuiabana Prof.ª Maria Dimpina e EMEB Senador Darcy Ribeiro, ambas em Cuiabá. O parlamentar acompanhou a luta dos pais que eram contrários ao processo de redimensionamento nas Unidades Escolares. Também foram homenageados líderes comunitários, vereador e em alusão ao Dia Nacional do Samba, passistas do Bloco Tradição do Araés.

Em suas palavras, Rogério Varanda expressou sua gratidão pelos homenageados: “Eu procuro sempre homenagear, valorizar e também reconhecer, homens e mulheres que têm contribuído com a nossa cidade e com o desenvolvimento do nosso estado”, explicou.

Kimberly Kesse Costa, passista e rainha de bateria do Bloco Tradição do Araés, emocionada agradeceu o reconhecimento pelo trabalho que realiza com tanto amor e carinho. “Esse reconhecimento é um estímulo para cada um de nós continuarmos trabalhando pela nossa comunidade, pela nossa cultura, pelo samba, que trago comigo desde a infância, acompanhando minha mãe. Cresci com o samba, vivi e vivo o samba, é a minha alegria. Agradeço ao vereador Rogério Varanda e a Câmara de Cuiabá pela honraria, reconhecimento e pelo apoio ao nosso trabalho.”

Selma da Glória, carinhosamente chamada de “Selminha”, também homenageada, foi rainha do Carnaval cuiabano por três anos, 15 anos no tradicional bloco “Banana da terra”, participou de turnês pelo mundo, apresentando o samba brasileiro por vários países. A passista agradeceu a honraria. “Estou muito emocionada, nos longos anos dedicados ao samba, hoje é a primeira vez que recebo uma homenagem como essa. Agradeço de coração ao vereador Rogério Varanda que reconheceu a nossa história de uma vida inteira dedicada com muito orgulho e amor ao samba”, explica ela.

Neilton da Silva Barros, homenageado com o Título de Cidadão Cuiabano, falou da satisfação em receber a honraria. “Depois de tantos anos em Cuiabá, hoje, com muito orgulho e alegria recebo essa honraria tão importante. Aqui construí minha família e com o nosso trabalho contribuímos para o desenvolvimento dessa cidade tão acolhedora e próspera. Agora com muito orgulho sou Cuiabano, tenho orgulho da minha cidade que me acolheu com tanto amor”.

Glaucia Colognosi, mãe de aluno, agradeceu o apoio e a homenagem do vereador. “Estou muito feliz pelo reconhecimento, lutamos muito pela educação dos nossos filhos, queremos o melhor para eles e para todos os estudantes. Com essa honraria, nossa força se redobra e vamos dar continuidade a nossa luta”.

O parlamentar também homenageou o vereador por Cuiabá, Marcus Brito Júnior pelos trabalhos prestados para a população cuiabana, antes mesmo de assumir uma cadeira no parlamento. Marcus Brito agradeceu emocionado a honraria. “Estou extremamente feliz e lisonjeado pela homenagem, sempre trabalhei diretamente com a comunidade, buscando sempre o melhor para cada cidadão, fui eleito para esse parlamento, e com muita alegria, estou aqui pela primeira vez, recebendo das mãos do meu amigo vereador Rogério Varanda essa homenagem. Varanda é um homem valoroso, que conheci aqui no parlamento e vi o ser humano incrível que ele é. Agradeço de coração por essa homenagem e conte comigo sempre”, disse.

Wesley Alves de Souza, presidente reeleito do bairro São Gonçalo 3 e homenageado também agradeceu emocionado a honraria entregue pelo vereador Rogério Varanda. “O reconhecimento pelo nosso trabalho, nos faz ainda mais fortes para continuarmos a luta diária pela população. Agradeço ao vereador pela lembrança e por nos apoiar sempre que precisamos”.

O vereador Rogério Varanda encerrou o protocolo de homenagens enfatizando a importância desse reconhecimento. “É um dever desta Casa de Leis lembrar de pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, que levam o nome da nossa cidade no coração e na alma, engradecendo Cuiabá por onde passam. Vamos seguir trabalhando com dedicação e compromisso para representar os interesses da comunidade. Essa parceria entre legisladores e cidadãos resulta em um futuro mais promissor para todos”.

Verônica Rakel – Assessoria de Imprensa

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT