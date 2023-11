01/11/2023

Câmara aprova proposta de Chico e concede título de Cidadão Cuiabano ao vereador Demilson

Por unanimidade, os vereadores aprovaram por 22 votos a concessão do Título de Cidadão Cuiabano ao vereador Demilson Nogueira (PP) nesta terça-feira (31.10). O projeto de decreto legislativo (processo 37382/2023) foi apresentado primeiramente pelo presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL), mas também foi assinado pelos demais membros da Mesa Diretora.

O projeto de lei foi colocado em pauta com urgência, como forma de fazer surpresa ao parlamentar homenageado durante a votação , e teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

“Faço questão de dar parecer favorável ao projeto que homenageia o vereador Demilson Nogueira. O senhor tem índole incontestável e tem feito muito por Cuiabá. Espero que no futuro estejamos trabalhando por Cuiabá”, disse o relator do projeto e membro da CCJ, vereador Pastor Jefferson (PSD). O voto foi acompanhado pelos vereadores Ricardo Saad (PSDB) e Rodrigo de Arruda e Sá (Cidadania).

Os vereadores Dilemário Alencar (Podemos), Maysa Leão (Republicanos), Rogério Varanda (MDB), Michelly Alencar (União Brasil), Eduardo Magalhães (Republicanos), Adevair Cabral (PDT), Mário Nadaf (PV), Johnny Everson (PDT), Luis Cláudio (PP), Robinson Cireia (PT) pediram justificativa dos votos e elogiaram a trajetória do vereador Demilson no parlamento.

O presidente da Câmara, Chico 2000, elogiou a trajetória do vereador Demilson Nogueira no Parlamento.

“Vossa excelência tem belos serviços que vêm realizando nessa cidade. Vossa excelência e sua família escolherem essa cidade para viver, se enraizaram. Vossa excelência disputou duas eleições neste parlamento e esteve na legislatura anterior como suplente, e agora como titular com uma das maiores votações deste plenário. Por isso, tem todos os requisitos para receber esse título, que só oficializa o que já tem no coração: o carinho e respeito por essa cidade”.

O vereador Demilson Nogueira se mostrou emocionado e agradeceu aos demais colegas pela homenagem e contou sobre a trajetória dele na política em Cuiabá.

“Sempre busquei na minha vida pública o Demilson político, do Demilson cidadão. Eu faço oposição na casa e nenhum dos colegas me viu tratar o prefeito com desrespeito, com ataques à família, sempre busco agir de forma respeitosa. Já chorei várias vezes, muito obrigado por essa oportunidade”.

Natural de Ponte Branca (MT), Demilson Nogueira Moreira veio para Cuiabá em 1978 para estudar e, em 1983, passou a trabalhar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Já advogado, ele retornou à terra natal onde se elegeu prefeito de Ponte Branca. Depois assumiu como o cargo de secretário de Controle Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por duas ocasiões.

Em Cuiabá, disputou em 2016 as eleições para vereador com uma expressiva votação que lhe rendeu a suplência com exercício de mandato em 2017 por sete meses.

Já em 2018, presidiu o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). Dois anos depois se elegeu vereador.

Demilson Nogueira é casado, tem três filhos e é um dos principais militantes do Partido Progressista em Mato Grosso.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT