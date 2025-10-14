Cuiabá
Câmara aprova relatório final da CPI do Estacionamento Rotativo
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Katiuscia Manteli destaca parcerias que revitalizam espaços esportivos em Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Maysa Leão cobra explicações sobre possível fechamento do Restaurante Popular de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
MPMT entra com ação contra grupo por irregularidades em consignados
Prefeitura de Sinop assina convênio para construção de nova Policlínica
Wilson Santos destina R$ 1 milhão para a saúde de Várzea Grande
Segurança
Polícia Civil prende marido e liberta mulher vítima de violência que vivia trancada em casa
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Matupá, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (13.10), um homem, de 28 anos,...
Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio após vítima ser amarrada e espancada
Policiais militares do 12º Batalhão resgataram um homem, de 24 anos, de uma tentativa de homicídio, e prenderam o suspeito,...
Acadepol se prepara para a realização da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil
Inicia na próxima quarta-feira (22.10), em Cuiabá, a XIII Edição dos Jogos Internos 2025, da Polícia Civil de Mato Grosso,...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
