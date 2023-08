22/08/2023

Câmara aprova requerimento, projetos e honrarias na sessão desta terça

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou durante Sessão Ordinária desta terça-feira (22.08), o requerimento para uma Sessão Solene, 4 Projetos de Lei em segunda fase e 10 pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A Tribuna Livre foi utilizada pelo Secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, que apresentou detalhes sobre linhas de crédito do Cuiabanco a convite da vereadora Maysa Leão (Republicanos).

A vereadora Edna Sampaio (PT), também indicou o professor, jornalista e membro do Conselho Diretor do Instituto Cidade Amiga, Paulo Wagner, que argumentou sobre a necessidade de uma coleta seletiva na Capital, gestão mais sustentável e remuneração das cooperativas de catadores.

Requerimento

– Vereador Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania): Sessão Solene em comemoração ao Dia do Contador – aprovado com 21 votos.

Projeto de Lei

– Vereadora Maysa Leão (Republicanos): Institui o Dia do Motorista de Aplicativo, no âmbito do Município de Cuiabá – aprovado em segunda fase com 20 votos.

– Vereador Marcus Brito (PV): Institui o Dia do Antigomobilsita no Município de Cuiabá – aprovado em segunda fase com 18 votos.

– Vereador Marcus Brito (PV): Dá a denominação de rua Iva Candida Baranda à atual Rua Um do bairro de Coab São Gonçalo – aprovado segunda fase com 22 votos.

– Vereador Ricardo Saad (PSDB): Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação É O Bicho – aprovado em segunda fase com 23 votos.

Pareceres da CCJR

Foram aprovados em bloco, 10 pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), referentes a Projetos de Decreto Legislativo, concedendo honrarias. Todos foram apresentados pelo vereador Marcus Brito (PV).

A sessão pode ser acompanhada pelo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uSNqLKU0-0s

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT