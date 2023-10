Câmara aprova requerimentos e pareceres da CCJR na sessão desta terça

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ministrou nesta terça-feira (17) uma palestra na capital paulista com o tema “As Políticas Públicas na defesa da Biodiversidade”. Com 304 anos de história, Cuiabá tem se destacado não apenas pela sua tradição, mas também por seu compromisso com políticas públicas que abrangem os princípios ESG (Ambiental, Social e de Governança). Durante a palestra, ele destacou os avanços, desafios e iniciativas em curso na capital mato-grossense.

Pinheiro enfatizou a importância da colaboração entre o poder público, o empresariado brasileiro e várias instituições da sociedade civil para abordar questões ambientais e sociais de forma abrangente. No entanto, ele acredita que estas ações têm que estar acima de qualquer conotação político/partidário, pois precisa haver muito diálogo e colaboração entre os entes.

A administração de Emanuel Pinheiro tem realizado avanços notáveis na luta contra o desemprego, a miséria e a fome. O prefeito destacou o programa Prato Cheio, que expandiu o acesso da população a refeições de baixo custo através de restaurantes locais. “Recentemente, durante a visita do ministro Wellington Dias a Cuiabá, foi lançado o programa ‘Prato Cheio’. Este programa, idealizado pela primeira-dama Marcia Pinheiro, em vez de focar exclusivamente na operação do restaurante popular, prioriza o credenciamento de pequenos bares e restaurantes distribuídos por toda a cidade. Esses estabelecimentos oferecem refeições a preços acessíveis para a população, cobrando apenas 2 reais por almoço. Essa iniciativa vai além da diversificação das opções alimentares, pois também aproxima os serviços de alimentação das pessoas que mais necessitam, especialmente aquelas que não têm condições de arcar com os custos de transporte até o Restaurante Popular. O programa “Prato Cheio” não só combate à fome, mas também fortalece a economia local, beneficiando tanto os estabelecimentos credenciados quanto a população em situação de vulnerabilidade”, explicou.

A transparência na administração pública tem sido uma prioridade para Cuiabá, especialmente durante a pandemia de COVID-19. O prefeito ressaltou que a capital de Mato Grosso recebeu reconhecimento nacional por sua transparência. Ele enfatizou o papel da Controladoria Geral do Município e a atuação da transparência como elementos fundamentais da governança eficaz.

O gestor de Cuiabá pontuou que a proteção do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva e que a construção de uma sociedade inclusiva e ambientalmente consciente é essencial. Ele enfatizou a parceria bem-sucedida com a concessionária Águas Cuiabá, que está investindo R$ 1,2 bilhão para a universalização do saneamento básico na cidade até o final de seu mandato. “Em maio de 2018, Cuiabá tinha mais ou menos 32% de água tratada na torneira e cerca de 30% de esgotamento sanitário coletados e tratados. Lançamos o programa Universalização do saneamento básico dos 300 anos de Cuiabá. De maio de 2018 a 31 de dezembro de 2024, o último dia do meu mandato, terão sido investidos 1 bilhão e 200 milhões de reais para a universalização do saneamento básico em Cuiabá. Um bilhão de reais já foram investidos, temos mais 200 milhões em investimentos. Hoje 97% da capital do estado de Mato Grosso tem água tratada na torneira 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intermitência. Acabou aquele drama de 4 dias com água, 3 dias sem água em determinada região da cidade. E mais de 80% da nossa capital hoje tem esgotamento sanitário coletado e tratado”, revelou.

Por fim, o prefeito mencionou o desafio ambiental das aprovações de usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. Ele ressaltou a necessidade de cooperação e união para enfrentar esses desafios ambientais, que não afetam apenas a região, mas têm impacto no planeta como um todo.

A palestra do prefeito foi bastante elogiada pelos presentes devido à forma que os assuntos foram abordados, em especial a questão ambiental, sem perder a visão da governança e no social. “Quero deixar o meu registro da satisfação que foi ouvir a palestra do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. De forma precisa e objetiva, demonstrou a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade ambiental, perante mais de uma centena de pessoas na Casa LIDE, onde esse tema foi colocado no Fórum LIDE ESG. Mais de 7 mil pessoas assistiram em todo o Brasil e até mesmo no exterior. Parabéns, prefeito, pela sua atitude, pela sua postura e pelas suas convicções acertadas e na linha correta”, disse o ex-governador de São Paulo e um dos anfitriões do evento, João Dória Jr.

O sucesso da palestra do prefeito rendeu a Pinheiro um convite de João Dória para participar do Brazil China Meeting, que acontecerá em janeiro de 2024, em Shenzhen e Hong Kong. O evento será realizado em parceria com os jornais O Globo e Valor, e contará com a presença de cerca de 100 empresários brasileiros e chineses. O encontro tem por objetivo ampliar as relações econômicas e bilaterais com a China, maior parceiro comercial do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT