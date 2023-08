Câmara aprova requerimentos, Projetos de Lei e honrarias nesta terça-feira

A data de 28 de agosto de 2023 ficará marcada para os membros da Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão. O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, assinou o termo de concessão de uso real do imóvel onde está instalada a instituição que atende, sem fins lucrativos, pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social que necessitam de tratamento de dependência química e reabilitação. O ato, que contou com a presença de autoridades locais e membros da comunidade, representou um passo importante na busca por soluções inovadoras e eficazes para a recuperação de mais pessoas que precisam de apoio e cuidados necessários para a retomada de vidas.

“Eu não conseguiria imaginar que teria uma noite tão abençoada como essa. Mesmo diante a tantos compromissos e a correria do dia a dia. Deus me faz passar aqui, na Tenda de Abraão, para ouvir a palavra e encontrar homens e mulheres abençoados. Então, confiando no Senhor e pela graça de mais uma vez, como prefeito da nossa querida e amada Cuiabá, entrego essa área que pertence a essa família, que ajuda na recuperação de milhares de homens a mulheres a terem uma vida melhor”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, falou da tamanha satisfação e oportunidade de fazer parte desse momento tão grandioso onde podemos ver e conhecer muitos testemunhos de que é possível mudar e fazer uma história diferente. “A Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão, uma organização reconhecida pelo trabalho dedicado e resultados alcançados no auxílio a pessoas que enfrentam desafios decorrentes do uso abusivo de substâncias, tem se destacado por seus esforços incansáveis em fornecer um ambiente seguro e acolhedor para a recuperação e reinserção social. Podem contar com a gestão Emanuel Pinheiro para o que for preciso”, destacou Stopa.

O secretário-adjunto de Governo, Edilson Odilon da Silva, fez questão de falar aos presentes de que, ele tinha plena certeza de que o prefeito Emanuel Pinheiro não mediria esforços para a concretização de mais esse sonho tão aguardado. “A parceria estabelecida entre a Prefeitura e a Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão trará impactos positivos não apenas para os indivíduos em recuperação, mas também para suas famílias e para toda a sociedade. O trabalho conjunto visa criar um ambiente de solidariedade e compreensão, onde aqueles que buscam superar suas lutas pessoais possam encontrar o suporte necessário para reconstruir suas vidas”, destacou Edilson.

O termo de concessão de uso estabelece uma parceria sólida entre a Prefeitura de Cuiabá e a Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão, permitindo que a instituição amplie suas atividades e alcance um maior número de indivíduos necessitados. Além disso, a concessão de uso é um reconhecimento do trabalho realizado pela comunidade terapêutica, que se tornou um pilar essencial no enfrentamento dos desafios ligados à dependência química na região.

A vigência da concessão ora autorizada é de 20 anos admitindo prorrogação por mais vinte anos. Cabe à Casa de Recuperação Tenda de Abraão, todos os ônus e encargos decorrentes da conservação e manutenção do imóvel concedido.

“A Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão tem demonstrado um compromisso admirável em ajudar aqueles que enfrentam os estragos da dependência química. Hoje, estamos dando um passo significativo em direção a um futuro em que mais pessoas terão acesso ao apoio e tratamento de que precisam. A palavra é gratidão por mais uma graça alcançada e a certeza de que a fé move montanhas e derruba muralhas. O nosso muito obrigado ao prefeito Emanuel Pinheiro, vice Stopa e demais autoridades”, agradeceu o presidente da Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão, pastor Raimundo Assis.

Para o vereador Kássio Coelho, com a assinatura desse termo de concessão de uso, o futuro da Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão se mostra ainda mais promissor, reforçando o compromisso da cidade em oferecer um caminho de esperança e recuperação para todos aqueles que necessitam. “Em nome de todos os cidadãos de Cuiabá, expresso minha profunda gratidão em fazer parte e saber que contribuí para a finalização e aprovação do Executivo desse termo de concessão. Meu compromisso com nossa comunidade é para um futuro mais saudável e esperançoso. para todos merecem nosso reconhecimento e aplausos. A jornada rumo à recuperação é árdua, mas com o apoio de todos é possível alcançar o sucesso”, afirmou o vereador Kassio Coelho.

Que este marco não apenas inaugure uma nova era de recuperação e apoio em nossa cidade, mas também sirva como um lembrete poderoso de como a colaboração e o esforço conjunto podem transformar vidas., mas com líderes como o Vereador Kassio Coelho ao nosso lado, estamos mais confiantes do que nunca em nosso sucesso coletivo.

TENDA DE ABRAÃO

A Tenda de Abraão é uma associação que existe desde 2013, oferecendo tratamento para dependentes de álcool e outras drogas e, atualmente, atende a 130 homens e 20 mulheres. No local, são desenvolvidos projetos de escolarização, cursos profissionalizantes e atendimentos com equipe multidisciplinar, com psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, dentre outros.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT