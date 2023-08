Câmara aprova requerimentos, projetos e honrarias na sessão desta quinta

O conceito inovador por trás do novo Mercado Municipal Miguel Sutil, cuja ordem de serviço foi oficialmente assinada nesta quinta-feira (17), pelo prefeito Emanuel Pinheiro, encontra sua inspiração em renomados mercados nas principais capitais brasileiras e até mesmo em cidades estrangeiras. A execução desse projeto será conduzida pelo Consórcio CS Mobi Cuiabá, em um esforço conjunto por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

O prefeito Emanuel Pinheiro compartilhou: “Quando desenvolvemos a PPP, a pandemia surgiu e consumiu um ano e meio valioso, atrasando o seu lançamento para o Mercado Municipal. Porém, durante o processo de aprimoramento, nos inspiramos em diversos exemplos, como o Mercadão de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Mercado Central de Belo Horizonte e os prestigiados mercados de Lisboa, em Portugal. O objetivo era trazer para Cuiabá a visão de uma metrópole, uma capital de grande magnitude”.

Desde o início de seu mandato, o prefeito demonstrou sua determinação em transformar Cuiabá em uma metrópole de destaque, e com audácia e visão, vem investindo de forma substancial para alcançar esse objetivo. ” É hora de pôr fim ao complexo de inferioridade. Muitos cuiabanos ainda acreditam que qualquer coisa seja suficiente para nossa cidade. Não, isso não é aceitável. Cuiabá merece apenas o melhor, precisa pensar grandiosamente e se tornar um modelo de referência não apenas para outras capitais, mas também para outros grandes centros urbanos. Os parceiros que venceram a PPP ficaram impressionados com nossa abordagem, já que nenhuma outra cidade do país, seja capital ou não, ousou abordar seu centro histórico com tamanho comprometimento. Nosso objetivo é resgatar esse orgulho para nossa cultura cuiabana”, afirmou o prefeito.

Além da construção do novo Mercado Municipal, a cidade de Cuiabá passará por transformações substanciais nas vias da área central, introduzindo um toque contemporâneo à sua estética urbana. “Nossa cidade verde se transformará com a restauração das calçadas, tornando-se um espaço mais humano, funcional e cativante para todos. O novo mobiliário urbano ao redor do mercado trará conectividade e conforto, embasados em uma infraestrutura moderna que servirá a população no dia a dia. A disponibilização de mais de três mil vagas de estacionamento, com tecnologia de georreferenciamento, das quais quinhentas serão no estacionamento do mercado e reversíveis para eventos e serviços, assim como mais duas mil e quinhentas nas ruas adjacentes, contribuirá para a renovação da mobilidade urbana na cidade”, detalhou o prefeito.

“A visão que tenho para Cuiabá sempre foi clara: nossa cidade não está destinada a ser uma mera coadjuvante, mas sim uma líder. Não devemos nos contentar com menos do que o melhor. Cuiabá merece abraçar todas as virtudes de uma cidade notável e celebrar seu centenário com grandiosidade. Nossa obra é imponente e nosso cenário, grandioso. Valorizar Cuiabá é, acima de tudo, valorizar nossa história e nossa identidade”, finalizou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT