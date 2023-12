18/12/2023

Câmara aprova título honorífico a jornalistas políticos

A Câmara de Cuiabá aprovou na Sessão Extraordinária desta segunda (18.12) o projeto da vereadora Maysa Leão (Republicanos) que institui o título honorífico de Ordem ao Mérito do jornalista político Jorge Bastos Moreno. Com unanimidade, a honraria aprovada é destinada a profissionais que atuam na área do jornalismo político do município.

Jorge Bastos Moreno nasceu em uma família negra e humilde de Cuiabá, e teve uma ascensão galopante. Fez faculdade de Comunicação na Universidade de Brasília. Moreno foi colunista do jornal O Globo, onde escreveu semanalmente sobre política, e dono do Blog Moreno, onde também tratava de política em um estilo informal. É considerado “O Repórter do Poder”, e “um mago dos bastidores de Brasília”.

“Jorge Bastos Moreno foi muitas vezes reconhecido fora do município de Cuiabá, e ele levou o nome da nossa cidade para o Brasil. É um jornalista reconhecido por participar ativamente da transformação política do nosso país “, disse a vereadora Maysa no Plenário. Moreno acompanhou de perto a redemocratização do Brasil e acompanhou todos os presidentes da república, com grande influência no Planalto.

Moreno, atuou profissionalmente entre meados das décadas de 1970 e 2017 deixando a sua marca no jornalismo político do país, colecionando importantes furos de reportagem que mudaram a história do nosso país. Com 21 votos favoráveis para criação do Título Honorífico, o projeto segue para a sanção da Câmara.

Da assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT