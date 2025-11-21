Câmara conclui CPI dos Débitos Previdenciários e encaminha relatório final aos órgãos competentes

Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá apresentou, nesta sexta-feira (21), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Débitos Previdenciários. A comissão foi composta pelo presidente, vereador Dilemário Alencar (União Brasil), pela relatora, vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), e pelo membro titular, vereador Ilde Taques (PSB). O documento aponta que o Município acumula R$ 561 milhões em dívidas previdenciárias, valor calculado com base em documentos oficiais e balanços contábeis.

O presidente da CPI ressaltou o compromisso com a transparência durante todo o processo investigativo.

“Nós procuramos fazer um trabalho conjunto, eu e a vereadora Baixinha, da forma mais transparente possível. Demos oportunidades para os ex-gestores se defenderem. Fizemos o levantamento desse número astronômico, de mais de 500 milhões, em cima de documentos, inclusive do balanço contábil que o ex-prefeito assinou. Atualizando esses números, chega-se a esse valor que, lamentavelmente, é a população de Cuiabá que vai pagar”, destacou Alencar.

Dilemário destacou ainda que espera que o relatório resulte em responsabilizações.

“Nós vamos encaminhar para os órgãos pertinentes todos esses números e esses relatórios. Eu espero que tomem as providências e busquem bloquear os bens do ex-prefeito Emanuel Pinheiro e dos ex-secretários, principalmente da secretária municipal de Educação e do ex-secretário de Saúde, porque eles não podem ficar livres,” afirma o vereador.

Sobre os próximos encaminhamentos, a relatora reforçou que o papel da CPI é apresentar os fatos e entregar o relatório aos órgãos competentes.

“Nós, vereadores, não temos capacidade de prender nem de mandar. Eu só espero que os órgãos competentes olhem o relatório e que cada um faça o seu papel,” lembrou Baixinha.

Instalada em 27 de março, a CPI realizou oito oitivas e ouviu 15 pessoas, incluindo ex-secretários, gestores municipais, diretores de autarquias, servidores efetivos, representantes de aposentados e ex-integrantes da Controladoria e Procuradoria do Município.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT