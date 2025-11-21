Connect with us

Cuiabá

Câmara conclui CPI dos Débitos Previdenciários e encaminha relatório final aos órgãos competentes

Publicado em

21/11/2025
Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
A Câmara Municipal de Cuiabá apresentou, nesta sexta-feira (21), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Débitos Previdenciários. A comissão foi composta pelo presidente, vereador Dilemário Alencar (União Brasil), pela relatora, vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), e pelo membro titular, vereador Ilde Taques (PSB). O documento aponta que o Município acumula R$ 561 milhões em dívidas previdenciárias, valor calculado com base em documentos oficiais e balanços contábeis.
O presidente da CPI ressaltou o compromisso com a transparência durante todo o processo investigativo.
“Nós procuramos fazer um trabalho conjunto, eu e a vereadora Baixinha, da forma mais transparente possível. Demos oportunidades para os ex-gestores se defenderem. Fizemos o levantamento desse número astronômico, de mais de 500 milhões, em cima de documentos, inclusive do balanço contábil que o ex-prefeito assinou. Atualizando esses números, chega-se a esse valor que, lamentavelmente, é a população de Cuiabá que vai pagar”, destacou Alencar. 
Dilemário destacou ainda que espera que o relatório resulte em responsabilizações.
“Nós vamos encaminhar para os órgãos pertinentes todos esses números e esses relatórios. Eu espero que tomem as providências e busquem bloquear os bens do ex-prefeito Emanuel Pinheiro e dos ex-secretários, principalmente da secretária municipal de Educação e do ex-secretário de Saúde, porque eles não podem ficar livres,” afirma o vereador.
Sobre os próximos encaminhamentos, a relatora reforçou que o papel da CPI é apresentar os fatos e entregar o relatório aos órgãos competentes.
“Nós, vereadores, não temos capacidade de prender nem de mandar. Eu só espero que os órgãos competentes olhem o relatório e que cada um faça o seu papel,” lembrou Baixinha.
Instalada em 27 de março, a CPI realizou oito oitivas e ouviu 15 pessoas, incluindo ex-secretários, gestores municipais, diretores de autarquias, servidores efetivos, representantes de aposentados e ex-integrantes da Controladoria e Procuradoria do Município.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Câmara realiza solenidade aos administradores do CRA e pelos 60 anos da profissão

Published

2 horas atrás

on

21/11/2025

By

DNA Assessoria | Vereadora Maria Avalone 
A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na noite de segunda-feira (17), solenidade com entrega de moções de aplausos a cerca de 30 administradores do Conselho Regional de Administração (CRA-MT). A homenagem, promovida pela vereadora Maria Avalone (PSDB), atendeu ao pedido da conselheira emérita Norma Sueli Costa de Andrade e marcou a primeira vez que esses profissionais receberam um reconhecimento oficial da Casa, mesmo após décadas de contribuição para o desenvolvimento de Mato Grosso.
A mesa do evento foi composta pela vereadora Maria Avalone, pelo deputado estadual Carlos Avalone , pelo diretor de Ações Institucionais do CRA-MT, Luiz César Simões de Arruda, que representou a presidência do CRA , e por Norma Sueli Costa de Andrade,  integrante do quadro de conselheiros eméritos do CRA-MT. As autoridades destacaram a importância da solenidade e o caráter histórico da iniciativa.
Maria Avalone, ainda, ressaltou que a motivação para propor a sessão nasceu do reconhecimento pela importância da administração nos setores público e privado.
“Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade, de homenagear todos esses administradores que contribuem para o nosso estado e para Cuiabá. São 60 anos de profissão, uma verdadeira boda de diamante, mas ainda assim, nunca tinham recebido uma homenagem na Câmara. Fico honrada por ser a primeira a proporcionar isso. Muitos aqui são meus amigos, acompanho a dedicação deles e sei o quanto contribuíram para a história da administração no Brasil e em Mato Grosso ”, afirmou.
O deputado Carlos Avalone reforçou o reconhecimento ao trabalho da vereadora. “Sempre é muito bom acompanhar a vereadora Maria Avalone. Ela é muito sensível às causas as quais abraça, inclusive agora com a dos administradores. Eu também não sabia que eles celebraram 60 anos de profissão em Cuiabá. Temos grandes amigos nesse setor, como Norma Sueli e Hélio Tito. Parabenizo a Maria por essa sensibilidade. Eu não poderia estar longe”, disse.
Representando o CRA-MT, o diretor de Ações Institucionais, Luiz César Simões de Arruda, lembrou que o Conselho de Administração completou 35 anos de criação, fruto de um movimento de professores da Universidade Federal de Mato Grosso e de profissionais que buscavam autonomia para Mato Grosso.
“Comemoramos os 60 anos da lei que instituiu a profissão e os 35 anos do nosso Conselho. Essa homenagem tem um significado enorme. Parabenizo a vereadora por esse ato, porque a administração está presente tanto no setor público quanto no privado. Estamos muito lisonjeados, até porque esta é a primeira vez que fomos homenageados enquanto profissionais pela Câmara Municipal”, destacou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial no Distrito do Aguaçu

Published

3 horas atrás

on

21/11/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizará, neste sábado (22), um grande evento comunitário no Distrito do Aguaçu. O evento inédito denominado Viva Aguaçu, contará com serviços de saúde, atividades recreativas e atrações culturais para a comunidade e região, no Campo de Futebol do Distrito de Aguaçu, a partir das 8h até as 16h.

Em meio as ações haverá vacinação, atendimentos de saúde, aulas de defesa pessoal, atividades esportivas, brincadeiras e muita emoção na apresentação do helicóptero do Ciopaer.

Como atrações culturais estão previstas apresentações musicais com Neto Moraes e Eduardo Madá e de Todynho e Bumlai, além de Siriri, com estudantes da EMEBEC Udeney Gonçalves.

Entre os serviços ofertados estão: atendimentos médico, social e psicológico, atualização vacinal, coleta de CCO, atualização e registro do CadÚnico, vacinação PET (animais) e aula de defesa pessoal.

E ainda, armário solidário, gincana e distribuição de picolé para tornar a festividade ainda mais divertida.

SERVIÇO

O que: Viva Aguaçu

Quando: Sábado (22)

Horário: das 8h às 16h

Local: Distrito do Aguaçu

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA21/11/2025

Polícia Civil prende jovem suspeito de envolvimento em roubo praticado em Nova Bandeirantes

A Polícia civil prendeu um jovem, de 18 anos, identificado como um dos envolvidos na prática de um roubo a...
SEGURANÇA21/11/2025

Força Tática apreende arma de fogo com foragido da Justiça em General Carneiro

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam, na manhã desta sexta-feira (21.11), um revólver calibre .38 durante...
SEGURANÇA21/11/2025

Polícia Militar detém faccionados por tráfico de drogas e apreende 18 porções de cocaína em Cáceres

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam, na manhã desta sexta-feira (21.11), dois homens e apreenderam um adolescente, de 16 anos,...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262