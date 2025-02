Câmara de Cuiabá analisa a abertura de novas CPIs

11/02/2025

Baixinha e presidente do TCE fortalecem combate à violência contra mulher

Da assessoria – Vereadora Baixinha Giraldelli

A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sérgio Ricardo, para debater a capacitação das mulheres na política como estratégia de enfrentamento à violência contra mulher.

O encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na presidência do TCE, após a vereadora marcar a reunião entre TCE e Associação Brasileira de Mulheres, Carreira Jurídica. A vereadora é vice-presidente da Comissão da Mulher da Câmara Municipal e já trabalha na luta pelos direitos femininos.

Baixinha destacou que a reunião foi um passo significativo para fortalecer a presença feminina em espaços de decisão e promover políticas públicas mais efetivas e inclusivas.

“É preciso trabalhar para garantir os direitos de nós mulheres. Precisamos de mais ferramentas para que as mulheres possam denunciar com segurança e sejam realmente atendidas. Só existem oito delegacias e duas especializadas. É necessário ampliar este atendimento urgente”, defendeu a vereadora.

O presidente do TCE, Sérgio Ricardo, garantiu que vai fortalecer a parceria do Tribunal no combate à violência contra mulher em todo estado. ” lO que a gente observa é que não tem delegacia especializada da mulher. Todo ano, o Estado reserva dinheiro para todas as áreas, saúde, educação. Mas a gente não vê políticas públicas para as mulheres. A mulher está sendo espancada, morta. Mato Grosso é campeão de feminícidio. É um absurdo a ausência de políticas públicas “, declarou.