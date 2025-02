Câmara de Cuiabá aprova audiência pública para debater atrasos nas obras do BRT

06/02/2025

Representantes de Creches Filantrópicas agradecem lançamento do edital de chamamento e apoio de Paula Calil

Nathany Gomes – Assessoria de Imprensa da Vereadora Paula Calil

Os representantes das Associações de Creches Filantrópicas da capital estiveram presentes na manhã desta quinta-feira (06) para agradecer o lançamento do edital de chamamento público nº 002/2025, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em benefício do setor. O convite foi feito pela presidente da Câmara de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL).

Na tribuna livre, Edineia Marques destacou que, atualmente, mais de 3 mil crianças são atendidas pelas unidades, presentes em todas as regiões da cidade em parceria com a Prefeitura de Cuiabá. Ela também pediu atenção especial para superar as dificuldades ainda existentes.

“São mais de 40 anos de parceria com a prefeitura. Porém, nos últimos dois anos, os desafios se agravaram, com a per capita sendo uma das mais baixas. Precisamos de um olhar especial para melhorar o atendimento às crianças, e é por isso que estamos aqui hoje”, afirmou.

Osmário Daltro ressaltou a importância dessas unidades de ensino voltadas ao atendimento infantil, desempenhando um papel fundamental no terceiro setor.

“As creches filantrópicas desempenham um papel essencial. Somos o terceiro setor, com capacidade para atender até 4 mil crianças, e precisamos desse reconhecimento dentro da educação pública. Ainda há uma demanda reprimida na capital, e o chamamento feito pela Prefeitura é um avanço, mas os custos continuam altos. Podemos melhorar mais. Esse é o nosso pedido, por meio do diálogo com os governos e órgãos competentes. Obrigado, vereadora Paula Calil, pela sensibilidade”, comentou.

Como vereadora, Paula Calil afirmou sentir orgulho em apoiar o movimento, compreendendo a luta das mães para garantir uma educação digna para seus filhos.

“Hoje estamos aqui para celebrar e compartilhar uma novidade muito especial, aguardada pelas famílias e crianças cuiabanas: o lançamento do edital de convocação para o chamamento das creches filantrópicas, anunciado pela Secretaria de Educação. Parabenizo o prefeito Abílio e a secretária de Educação, Solange, pela sensibilidade e compromisso com essa pauta tão importante. Aqui vocês têm uma vereadora parceira. Contem comigo”, declarou a presidente da Câmara.

Na ocasião, os representantes das creches filantrópicas também solicitaram aos parlamentares a apresentação de um projeto de lei que prevê a criação do Conselho Municipal das Instituições Filantrópicas ao Executivo. Segundo Paula, a proposta será acatada e avaliada, juntamente com os demais vereadores com base em estudos de viabilidade pelo no parlamento.

Valor per capita

De acordo com o edital, o valor, que anteriormente era de aproximadamente R$ 240, passará para R$ 490,60 por mês para alunos matriculados em período integral, na faixa etária de 0 a 3 anos. O reajuste será aplicado após a celebração do termo de fomento com a entidade mencionada, conforme o planejamento da gestão atual e seguindo as diretrizes estipuladas.

As inscrições para as instituições filantrópicas estão sendo realizadas a partir desta quinta-feira (06), na sede da SME – setor Funed, localizada no bairro Bandeirantes. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.