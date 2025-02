Câmara de Cuiabá aprova Moção de Aplausos a policial militar que matou criminoso em assalto

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED) abriu um canal para ouvir a opinião das pessoas, tanto com sugestões como denúncias, refentes ao Mercado Municipal Antônio Moisés Nadaf, conhecido como Mercado do Porto.

O número disponibilizado para ligações é gratuito 0800 645 01 56. E ainda tem os canais da ouvidoria e e-mail que também podem ser utilizados. O registro pode ser feito de forma anônima se a pessoa preferir.

O Mercado Municipal Antônio Moisés Nadaf, conhecido como Mercado do Porto é tradicionalmente um espaço de todos e para todos. E a voz do cidadão faz a diferença no local. Localizado na região do bairro Porto, recebe clientes e visitantes diariamente por seus atrativos na comercialização de uma variedade de frutas, verduras, legumes, carnes, temperos e muito mais. Além de bares e restaurantes que servem pratos típicos da culinária regional.

Através dos canais, qualquer cidadão que presenciar algo que não lhe agradou ou que a legislação não permite, entre elas uma prática de aluguel, venda inadequada, serviço mal prestado, problema de infraestrutura pode denunciar. Isso possibilitará a correção e melhora nos serviços e contribuir para a construção de um ambiente cada vez mais agradável.

Da mesma forma, os canais devem ser usados para sugerir. “Alguém pode ter uma ideia genial para tornar o Mercado do Porto ainda mais incrível. Então, que compartilhe suas sugestões, novos serviços, eventos e o que acredita que seria interessante para incrementar ao espaço”, destacou o diretor de Agricultura e Abastecimento, da Secretaria Municipal de Agricultura Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Renildo França.

O cidadão pode compartilhar o hashtag #MercadoDoPortoMelhor nas redes sociais e ajudar a divulgar o canal de denúncias e sugestões.

Como funcionam os canais

É simples e rápido. Basta acessar o portal http://ouvidoria.cuiaba.mt.gov.br ou enviar um e-mail para a Ouvidoria, pelo endereço [email protected]. ou através do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScedfUjUaTmRQxC-6FnAgj9WMsRbsfp26Xw1PPwrveE0wx1dw/viewform?usp=header e registrar sua mensagem.

Se preferir ligar, o telefone é 0800 645 01 56, sendo que o atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

“A identidade será mantida em sigilo, com a garantia de anonimato das mensagens, caso a pessoa não deseja ser identificada. Juntos podemos construir um Mercado do Porto cada vez mais acolhedor, seguro e completo para todos”, frisou o secretário de Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Felipe Corrêa.

#PraCegoVer

A imagem mostra a entrada do Mercado do Porto, um grande centro comercial localizado em Cuiabá. A entrada tem uma estrutura moderna com um grande portal amarelo e verde, onde está escrito o nome “Mercado do Porto – Antônio Moises Nadaf”. Abaixo do portal, há uma guarita branca com portão verde.

Ao fundo, observa-se um amplo estacionamento repleto de carros e caminhonetes. Algumas barracas e estruturas temporárias podem ser vistas na área externa, indicando a presença de feirantes e comerciantes.

O ambiente é movimentado, com muitos veículos estacionados e pessoas transitando.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT