Câmara de Cuiabá aprova projeto que cria o Programa Banca do Esporte

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta terça-feira (14), com 17 votos favoráveis, os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e da Comissão de Esporte e Lazer (CEL) referentes ao Projeto de Lei nº 165/2025. De autoria da vereadora Katiuscia Manteli (PSB), o projeto institui o Programa Banca do Esporte no município. A proposta seguirá agora para a primeira e segunda votação antes de ser enviada ao Executivo para sanção.

O Programa Banca do Esporte tem como objetivo arrecadar calçados e materiais esportivos de diversas modalidades para doação a projetos sociais de Cuiabá, promovendo inclusão social, solidariedade e incentivo à prática esportiva. Podem ser doados itens novos ou usados, desde que estejam em bom estado, como tênis, bolas, kimonos, luvas, raquetes e roupas esportivas, entre outros.

Para a vereadora Katiuscia Manteli, a iniciativa representa um passo importante para a comunidade.

“Este projeto visa contribuir com a inclusão social e estimular a prática esportiva, envolvendo toda a comunidade. Cada doação será de grande utilidade para alguém que precisa, fortalecendo a solidariedade entre os cidadãos. Queremos que cada criança e adolescente tenha acesso a materiais adequados para praticar esportes com segurança e conforto”, destacou.

Manteli reforçou o impacto do programa na comunidade e a importância de unir esporte, solidariedade e participação de todos.

“O programa é uma forma concreta de unir esporte, solidariedade e comunidade. Com ele, conseguimos transformar doações de calçados e materiais esportivos em oportunidades para crianças e jovens praticarem atividades físicas com segurança e inclusão. É muito gratificante ver a participação de toda a população e dos projetos sociais, porque juntos conseguimos fortalecer o esporte, a cidadania e o bem-estar em Cuiabá”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT