Cuiabá

Câmara de Cuiabá aprova projeto que cria o Programa Banca do Esporte

Publicado em

14/10/2025
Fabiana Prado | Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli 
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta terça-feira (14), com 17 votos favoráveis, os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e da Comissão de Esporte e Lazer (CEL) referentes ao Projeto de Lei nº 165/2025. De autoria da vereadora Katiuscia Manteli (PSB), o projeto institui o Programa Banca do Esporte no município. A proposta seguirá agora para a primeira e segunda votação antes de ser enviada ao Executivo para sanção.
O Programa Banca do Esporte tem como objetivo arrecadar calçados e materiais esportivos de diversas modalidades para doação a projetos sociais de Cuiabá, promovendo inclusão social, solidariedade e incentivo à prática esportiva. Podem ser doados itens novos ou usados, desde que estejam em bom estado, como tênis, bolas, kimonos, luvas, raquetes e roupas esportivas, entre outros.
Para a vereadora Katiuscia Manteli, a iniciativa representa um passo importante para a comunidade.
“Este projeto visa contribuir com a inclusão social e estimular a prática esportiva, envolvendo toda a comunidade. Cada doação será de grande utilidade para alguém que precisa, fortalecendo a solidariedade entre os cidadãos. Queremos que cada criança e adolescente tenha acesso a materiais adequados para praticar esportes com segurança e conforto”, destacou.  
Manteli reforçou o impacto do programa na comunidade e a importância de unir esporte, solidariedade e participação de todos.
“O programa é uma forma concreta de unir esporte, solidariedade e comunidade. Com ele, conseguimos transformar doações de calçados e materiais esportivos em oportunidades para crianças e jovens praticarem atividades físicas com segurança e inclusão. É muito gratificante ver a participação de toda a população e dos projetos sociais, porque juntos conseguimos fortalecer o esporte, a cidadania e o bem-estar em Cuiabá”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Prefeitura de Cuiabá promove manhã de integração e aprendizado com o projeto “Xadrez na Praça”

Published

1 hora atrás

on

14/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, realiza no próximo sábado (18), das 8h às 11h, o evento “Xadrez na Praça”, na Praça Alencastro, região central da capital. A iniciativa visa incentivar a prática do xadrez como ferramenta educativa, esportiva e de integração social.

O encontro reunirá alunos, professores e a comunidade em geral em um ambiente de convivência, aprendizado e valorização do esporte como instrumento de desenvolvimento intelectual. A proposta é democratizar o acesso à modalidade, estimulando o raciocínio lógico, a concentração e a socialização entre os participantes.

A programação é aberta ao público e contará com atividades voltadas tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes, em uma manhã dedicada ao esporte e à educação.

Além da realização do evento, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, também mantém ações permanentes de incentivo ao esporte em diferentes modalidades, oferecidas nos espaços esportivos municipais. As aulas são gratuitas e voltadas a públicos de diversas faixas etárias.

As vagas estão distribuídas em quatro categorias: infantil e juvenil: crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; Adulto: participantes de 18 a 59 anos; Melhor idade: idosos a partir de 60 anos e Categoria adaptada: modalidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

As atividades acontecem em vários espaços esportivos da capital, como o Complexo Poliesportivo Dom Aquino, e os ginásios Verdinho, Lixeira, Tijucal, Quilombo, Paiaguás, além dos centros comunitários dos bairros Cidade Verde, Grande Terceiro e Araés.

Os espaços possuem uma agenda organizada, com 60% dos horários destinados a projetos e aulas promovidas pela Prefeitura e 40% reservados para uso livre da população. No Complexo Poliesportivo Dom Aquino, por exemplo, é ofertada a modalidade de voleibol adaptado, promovendo inclusão e ampliando as oportunidades de prática esportiva para pessoas com deficiência.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Defesa Civil de Cuiabá atua em apoio ao Bombeiro no combate a incêndio de grandes proporções

Published

2 horas atrás

on

14/10/2025

By

A Defesa Civil de Cuiabá, vinculada à Prefeitura Municipal, atuou na noite de segunda-feira (13) em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) durante o combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica no bairro Coophamil, na capital.

As chamas mobilizaram diversas equipes de emergência e exigiram rápida resposta das forças de segurança. A Secretaria Adjunta Especial de Defesa Civil Municipal enviou técnicos ao local para prestar apoio logístico e operacional, realizando o isolamento preventivo da área, monitoramento de riscos estruturais e o fornecimento de água de apoio às equipes do Corpo de Bombeiros.

O secretário adjunto especial de Defesa Civil, cel. BM Alessandro Borges Ferreira, destacou a importância da integração entre os órgãos para garantir a segurança da população.

“A atuação coordenada é essencial para preservar vidas e reduzir danos. Nossa missão é estar sempre prontos para apoiar ações que visam proteger a população cuiabana”, afirmou.

Mais de 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram empregadas na operação, que contou com o suporte da Defesa Civil até o total controle do incêndio. Apesar da gravidade do sinistro, não houve registro de vítimas, e os danos ficaram restritos à área da fábrica.

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Defesa Civil, reforça seu compromisso com a proteção da vida e do patrimônio, mantendo plantão 24 horas para atender ocorrências de risco e desastres naturais.
A população pode acionar os serviços pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) ou (65) 99244-4018 (Defesa Civil Municipal).

#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra o ambiente do sinistro, controlado pelos Bombeiros com apoio da Defesa Civil Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA14/10/2025

Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa

A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão...
SEGURANÇA14/10/2025

Polícia Militar prende dois faccionados e apreende revólver furtado de empresa em Cáceres

Policiais militares prenderam dois homens de 24 e 26 anos, membros de uma facção criminosa, por porte ilegal de arma...
SEGURANÇA14/10/2025

Polícia Civil prende integrante de quadrilha envolvida em furtos de módulos de caminhão em Cuiabá

Um homem, envolvido no furto qualificado de módulo eletrônico de caminhão de transporte de cargas, foi preso em flagrante pela...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

