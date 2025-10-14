Cuiabá
Câmara de Cuiabá aprova projeto que cria o Programa Banca do Esporte
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá promove manhã de integração e aprendizado com o projeto “Xadrez na Praça”
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, realiza no próximo sábado (18), das 8h às 11h, o evento “Xadrez na Praça”, na Praça Alencastro, região central da capital. A iniciativa visa incentivar a prática do xadrez como ferramenta educativa, esportiva e de integração social.
O encontro reunirá alunos, professores e a comunidade em geral em um ambiente de convivência, aprendizado e valorização do esporte como instrumento de desenvolvimento intelectual. A proposta é democratizar o acesso à modalidade, estimulando o raciocínio lógico, a concentração e a socialização entre os participantes.
A programação é aberta ao público e contará com atividades voltadas tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes, em uma manhã dedicada ao esporte e à educação.
Além da realização do evento, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, também mantém ações permanentes de incentivo ao esporte em diferentes modalidades, oferecidas nos espaços esportivos municipais. As aulas são gratuitas e voltadas a públicos de diversas faixas etárias.
As vagas estão distribuídas em quatro categorias: infantil e juvenil: crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; Adulto: participantes de 18 a 59 anos; Melhor idade: idosos a partir de 60 anos e Categoria adaptada: modalidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).
As atividades acontecem em vários espaços esportivos da capital, como o Complexo Poliesportivo Dom Aquino, e os ginásios Verdinho, Lixeira, Tijucal, Quilombo, Paiaguás, além dos centros comunitários dos bairros Cidade Verde, Grande Terceiro e Araés.
Os espaços possuem uma agenda organizada, com 60% dos horários destinados a projetos e aulas promovidas pela Prefeitura e 40% reservados para uso livre da população. No Complexo Poliesportivo Dom Aquino, por exemplo, é ofertada a modalidade de voleibol adaptado, promovendo inclusão e ampliando as oportunidades de prática esportiva para pessoas com deficiência.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Defesa Civil de Cuiabá atua em apoio ao Bombeiro no combate a incêndio de grandes proporções
A Defesa Civil de Cuiabá, vinculada à Prefeitura Municipal, atuou na noite de segunda-feira (13) em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) durante o combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica no bairro Coophamil, na capital.
As chamas mobilizaram diversas equipes de emergência e exigiram rápida resposta das forças de segurança. A Secretaria Adjunta Especial de Defesa Civil Municipal enviou técnicos ao local para prestar apoio logístico e operacional, realizando o isolamento preventivo da área, monitoramento de riscos estruturais e o fornecimento de água de apoio às equipes do Corpo de Bombeiros.
O secretário adjunto especial de Defesa Civil, cel. BM Alessandro Borges Ferreira, destacou a importância da integração entre os órgãos para garantir a segurança da população.
“A atuação coordenada é essencial para preservar vidas e reduzir danos. Nossa missão é estar sempre prontos para apoiar ações que visam proteger a população cuiabana”, afirmou.
Mais de 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram empregadas na operação, que contou com o suporte da Defesa Civil até o total controle do incêndio. Apesar da gravidade do sinistro, não houve registro de vítimas, e os danos ficaram restritos à área da fábrica.
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Defesa Civil, reforça seu compromisso com a proteção da vida e do patrimônio, mantendo plantão 24 horas para atender ocorrências de risco e desastres naturais.
A população pode acionar os serviços pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) ou (65) 99244-4018 (Defesa Civil Municipal).
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra o ambiente do sinistro, controlado pelos Bombeiros com apoio da Defesa Civil Municipal.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Juíza do TJMT participa de fórum nacional para aprimorar cooperação judiciária
Judiciário e Prefeitura de Sorriso discutem separação da Rede para fortalecer atendimento às vítimas
Plenário do TCE-MT aprova Moção de Aplauso para quatro servidores que implementaram novo Radar Previdência
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
Governo de MT doa caminhões-pipa a três municípios para fortalecer combate aos incêndios
Segurança
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão...
Polícia Militar prende dois faccionados e apreende revólver furtado de empresa em Cáceres
Policiais militares prenderam dois homens de 24 e 26 anos, membros de uma facção criminosa, por porte ilegal de arma...
Polícia Civil prende integrante de quadrilha envolvida em furtos de módulos de caminhão em Cuiabá
Um homem, envolvido no furto qualificado de módulo eletrônico de caminhão de transporte de cargas, foi preso em flagrante pela...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Governo do Estado institui área de interesse público para refúgio da vida silvestre da onça pintada
-
CIDADES4 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Cuiabá4 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema apreende trator e toras de madeira ilegal durante ação em Marcelândia
-
Cuiabá5 dias atrás
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
-
Política5 dias atrás
Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
-
Saúde5 dias atrás
Pacientes são remanejados após vazamento no Pronto-Socorro causado vandalismo