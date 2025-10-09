Cuiabá
Câmara de Cuiabá aprova projetos que criam datas voltadas aos cuidados paliativos
Vereadora Michelly Alencar propõe ampliação de prazo em reunião com lideranças políticas e civis
Relatório final da CPI da CS Mobi será apresentado nesta sexta
ALMT instala Câmara Setorial Temática para enfrentar feminicídio
CST da Enfermagem debate direitos trabalhistas e valorização da categoria
Sinfra informa que não há interdições programadas no Viaduto da Sefaz nesta sexta-feira (10)
Prefeitura decreta pontos facultativos em alusão ao Dia do Servidor e ao Dia da Consciência Negra
Polícia Civil apreende 22 tabletes de skunk e prende 4 pessoas em Cáceres
Vinte e dois tabletes de skunk (substância conhecida como supermaconha) foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (9.10), no município...
Três integrantes de facção criminosa são presos pela Polícia Militar suspeitos por homicídio
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (9.10), três homens suspeitos pelo homicídio de Max William Gomes...
Polícia Militar apreende 187 porções de drogas e prende dupla por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares do 2º Comando Regional apreenderam, em duas abordagens distintas, 187 porções de entorpecentes e prenderam dois homens suspeitos...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
