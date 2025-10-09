Connect with us

Cuiabá

Câmara de Cuiabá aprova projetos que criam datas voltadas aos cuidados paliativos

Publicado em

09/10/2025
Fabiana Prado | Assessoria de Imprensa da Vereadora Katiuscia Manteli&nbsp
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, em segunda votação, os projetos de lei nº 525/2025 e nº 526/2025, de autoria da vereadora Katiuscia Manteli (PSB). As propostas instituem, respectivamente, o Dia do Profissional Paliativista e o Dia Municipal dos Cuidados Paliativos. Ambos os textos foram aprovados por maioria durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (9) e agora seguem para sanção do Poder Executivo.
O Projeto de Lei nº 525/2025 estabelece o dia 31 de janeiro como o Dia do Profissional Paliativista, a ser celebrado anualmente. A matéria reconhece e valoriza os profissionais da área, como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e farmacêuticos, que se dedicam ao cuidado humanizado de pessoas com doenças graves, crônicas ou em fase terminal.
“Mais do que tratar sintomas, esses profissionais oferecem dignidade, conforto e qualidade de vida aos pacientes e seus familiares nos momentos mais difíceis da existência humana. Criar essa data é uma forma de dar visibilidade e fomentar o debate sobre a humanização dos serviços de saúde em Cuiabá”, destacou a vereadora.
Já o PL nº 526/2025 institui o Dia Municipal dos Cuidados Paliativos, a ser comemorado anualmente, preferencialmente, em 14 de outubro, em consonância com a data mundial de mobilização sobre o tema. A matéria reforça a política municipal de cuidados paliativos instituída pela Lei nº 7.262/2025, também de autoria de Katiuscia Manteli.
“Essa pauta é urgente. Os cuidados paliativos ainda são negligenciados no Brasil. Nosso país é o terceiro pior do mundo para se morrer com dignidade. O que queremos é garantir que as pessoas, mesmo em fases terminais, tenham direito a um acompanhamento digno, que respeite seus desejos e proporcione conforto para elas e suas famílias”, declarou.
Durante a votação, a parlamentar compartilhou histórias de pacientes. Um dos relatos foi o de um morador do bairro Novo Paraíso, que, após ser desenganado pela equipe médica, recebeu cuidados em casa e segue com qualidade de vida mais de um ano depois.
“Ele é a prova viva de que o cuidado faz diferença. Está andando, indo ao mercado, sendo cuidado com carinho pela família. Também lembro da dona Sofia, que escolheu passar seus últimos dias em casa, cercada pela família, como queria. Isso é dignidade. É sobre esse tipo de escolha que os cuidados paliativos tratam”, completou.
Com a aprovação em segunda votação, as duas propostas seguem para sanção e fortalecem a política municipal voltada aos cuidados paliativos, reconhecendo tanto a importância dos profissionais que atuam nessa área quanto a necessidade de ampliar a conscientização sobre o tema em toda a sociedade.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) propôs, na quarta-feira (8), durante reunião com sindicatos dos profissionais da saúde, Poder Executivo e parlamentares da base aliada, a ampliação do prazo para que sejam construídas soluções conjuntas que evitem prejuízos imediatos aos servidores da saúde em Cuiabá. O encontro, realizado na Prefeitura Municipal da capital, teve como foco buscar uma alternativa equilibrada diante das mudanças que impactam diretamente a remuneração da categoria.
Entre as principais reivindicações apresentadas pelos sindicatos estão o pagamento do adicional de insalubridade e melhorias nas condições de trabalho dos servidores da rede municipal.
Durante a reunião, foi destacada a importância de se garantir tempo hábil para a construção de uma solução conjunta e responsável. A partir do diálogo entre poder público e sindicatos, foi definido um encaminhamento comum: solicitar ao Ministério Público do Estado uma dilação de prazo de 30 dias, permitindo que sejam elaboradas medidas técnicas e legais que assegurem os direitos dos trabalhadores.
O pedido de ampliação do prazo foi uma iniciativa da vereadora Michelly, que ressaltou a importância de conciliar a defesa dos servidores com o cumprimento das obrigações legais do município.
” Encontramos um meio termo que evita um impacto imediato no salário dos servidores. A ideia é construir, de forma conjunta, uma saída que não seja nociva ao trabalhador e que tenha respaldo legal”, destacou a parlamentar.
Encaminhamentos
Um novo encontro está previsto para esta sexta-feira (10), na Câmara Municipal de Cuiabá, para tratar do pedido formal de adiamento do TAC e da redação final da carta conjunta. O objetivo é avançar na construção de uma solução definitiva que valorize os profissionais da saúde e garanta segurança jurídica às medidas que serão adotadas.
Entenda o caso
Na semana passada, o prefeito Abílio Brunini anunciou a redução no pagamento dos servidores da saúde, seguindo orientação do Ministério Público do Estado (MPMT), para que o cálculo incida apenas sobre o salário-base e não sobre a remuneração total.
Na data de terça-feira (7), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Michelly Alencar intermediou, por videochamada com o prefeito, uma reunião para tratar do assunto com os representantes dos servidores. Na ocasião, a categoria realizou um protesto na Casa de Leis cobrando diálogo e apoio do Parlamento. A mobilização reuniu médicos, odontólogos, farmacêuticos e servidores administrativos da saúde.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CS Mobi, vereador Rafael Ranalli (PL), juntamente com os membros Dilemário Alencar (União), relator, e Maysa Leão (Republicanos), informa que o relatório final será apresentado nesta sexta-feira (10) às 15h, no plenário do Legislativo cuiabano.
“Estamos, hoje, no gabinete do relator da CPI debatendo a finalização do relatório conclusivo. São três vereadores opinando. Por mais que o relatório seja do Dilemário, a gente sabe que todo mundo tem sua opinião. E estamos tentando chegar a um relatório que contemple as contribuições dos três vereadores”, explicou.
A “CPI do Estacionamento Rotativo” investiga possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a CS Mobi. O objetivo da comissão é avaliar a legalidade das cláusulas, a vantajosidade do acordo e o repasse mensal de R$ 650 mil feito pelo Município à empresa, garantido pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Instaurada em 10 de fevereiro deste ano, a comissão realizou sete oitivas, uma reunião ampliada com representantes da empresa e permissionários, além de cinco encontros internos para acompanhar os trabalhos. Entre os depoentes estiveram o ex-procurador geral do Município, Benedicto Miguel Calix fiscais do contrato à época o gerente geral da CS Mobi, Kenon Mendes de Oliveira técnicos da área a ex-secretária da Semob, Regivânia Alves permissionários do Mercado Municipal e, de forma inédita, o ex-prefeito Emanuel Pinheiro. A CPI também ouviu o ex-secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Antônio Vuolo, responsável pela assinatura do contrato de concessão. A última oitiva ocorreu no dia 24 de setembro, com o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL).
A CPI ainda realizou duas visitas técnicas às obras do Mercado Municipal Miguel Sutil, com participação de vereadores. Todas as atividades ocorreram durante o expediente regular da Câmara, sem custos extras com perícias, materiais ou deslocamentos de servidores e parlamentares.
Prorrogada em 10 de junho por mais 120 dias, a comissão tem prazo para concluir os trabalhos até a próxima sexta-feira (10).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

