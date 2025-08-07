Cuiabá
Câmara de Cuiabá aprova projetos voltados à inclusão, educação e proteção animal
Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Feirão com vacina, apoio e mil vagas de emprego para mulheres segue até sexta
A 5ª edição do Feirão de Empregos, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, segue com atendimento até sexta-feira (8), das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher (SMM), localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 490, região central da capital. O evento oferece mais de mil vagas exclusivas para mulheres, além de serviços gratuitos de saúde, com aplicação da vacina contra a influenza, assistência social e apoio jurídico e psicológico.
As vagas disponíveis incluem cargos como: vendedora, operadora de caixa, repositora, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, atendente, nutricionista, assistente de vendas, estagiária e auxiliar de negócios. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 5 mil.
Nesta edição, o Feirão de Empregos integra a campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Desde o início do evento, mais de 200 atendimentos foram realizados com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.
As participantes recebem orientações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos, atendimento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Também são oferecidos serviços do Espaço Caliandra, do Ministério Público, além de atendimento psicológico e jurídico com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).
O Feirão de Empregos é realizado com o apoio de diversas empresas parceiras, entre elas: Central de Estágios, Comper, Move Up Profissional, Sindicato das Óticas, Sine Municipal, ACCuiabá (Associação Comercial de Cuiabá), ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Assessoria Infinity, CDL Cuiabá (Câmara de Dirigentes Lojistas), Coca-Cola, Loja Moda Verão e Shopping Pantanal Cuiabá.
#PraCegoVer
A foto mostra os banners com a divulgação dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal da Mulher.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Sine de Cuiabá tem 100 vagas para pizzaiolo e atendente de balcão
O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando 458 vagas de emprego nesta quinta-feira, 7 de agosto.
A função com maior número de oportunidades continua sendo a de garçom, com 95 vagas e salário de R$ 1.518,00. Em seguida, destacam-se duas funções com 50 vagas cada: atendente de balcão, com salário de até R$ 1.570,00, e pizzaiolo, com remuneração de R$ 2.700,00.
Também há 42 vagas para auxiliar de logística, com salário de R$ 1.610,00.
Além dessas, o Sine oferece quatro vagas com salários e benefícios atrativos, voltadas para candidatos com ensino médio completo (em alguns casos, nem é exigido escolaridade, apenas experiência). Confira:
Carpinteiro: salário de R$ 2.732,40, com benefícios como vale-transporte, alimentação no local, horas extras e vale-refeição. Não é exigido nível de escolaridade, mas é necessário ter experiência comprovada em carteira.
Pedreiro: remuneração de R$ 2.389,00, além de vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, alimentação na obra e convênio com farmácias. Exige-se ensino médio completo e experiência registrada em carteira.
Armador de estrutura de concreto armado: salário de R$ 2.389,00, com os mesmos benefícios oferecidos para a função de pedreiro. Também exige ensino médio completo e experiência comprovada.
Mecânico de veículos: remuneração de R$ 2.142,15, mais R$ 900,00 de vale-alimentação e transporte. É exigido ensino médio completo e experiência registrada em carteira.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 02
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05
Ajudante de obra – 18
Armador de estrutura e concreto armado – 03
Assistente administrativo – 02
Assistente de compras – 01
Assistente de engenharia (construção civil) – 01
Assistente de vendas – 02
Atendente balconista – 50
Atendente balcão – 23
Atendente de lanchonete – 09
Atendente de lojas – 05
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento – 02
Auxiliar de cozinha – 02
Auxiliar de desenvolvimento infantil – 02
Auxiliar de escritório – 01
Auxiliar de limpeza – 12
Auxiliar de linha de produção – 08
Auxiliar de logística – 42
Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
Auxiliar de mecânico de autos – 01
Auxiliar de operação – 15
Auxiliar de serviços jurídico – 01
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
Balconista de lanchonete – 03
Biomédico – 01
Camareira de hotel – 02
Carpinteiro – 08
Comprador – 01
Conferente de logistica – 01
Consultor de vendas – 03
Controlador de pragas – 02
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
Empregado doméstico arrumador – 01
Engenheiro florestal – 01
Esteticista – 02
Garçom – 95
Gerente de empresas comerciais – 03
Lavador de carros – 05
Mecânico – 01
Mecânico de veículo – 02
Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01
Operador caixa – 06
Operador de caixa – 07
Operador de telemarketing ativo e receptivo – 04
Operador de vendas (loja) – 03
Pedreiro – 03
Pizzaiolo – 50
Recepcionista em geral – 01
Repositor de mercadorias – 12
Vendedor interno – 17
Vendedor pracista – 01
#PraCegoVer
A imagem mostra um box de atendimento no Sine Municipal. Em primeiro plano servidor orienta uma pessoa. As marcas do Sine e da Prefeitura de Cuiabá são vistas num painel ao fundo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sérgio Ricardo afirma que Indea trava desenvolvimento e defende 100% da merenda escolar com agricultura familiar
Governo de MT é premiado pelo desempenho em digitalização e inovação de serviços públicos estaduais
DAE amplia atendimento e inaugura novo ponto no Ganha Tempo Cristo Rei
Atendimento da Gestão Fazendária, via WhatsApp, é restabelecido
Estudante de Barão do Melgaço vai representar Mato Grosso em Brasília na IV Conferência Nacional do Meio Ambiente
Segurança
Polícia Civil investiga morte de bebê de três meses em Barra do Garças
A Polícia Civil, com atuação da Delegacia de Barra do Garças (520 km de Cuiabá), instaurou inquérito policial para apurar...
PRF apreende 50 tabletes de skunk durante fiscalização na BR-364
No dia 06 de agosto de 2025, por volta das 15h, no km 387 da BR-364, em Santo Antônio de...
Polícia Militar prende homem por lesão corporal contra esposa e sogra
Policiais militares prenderam um homem, de 39 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (6.8),...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
