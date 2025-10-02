Connect with us

Cuiabá

Câmara de Cuiabá arquiva, por unanimidade, pedido de cassação contra a vereadora Maysa Leão

Publicado em

02/10/2025
Na sessão desta quinta-feira (2), a Câmara Municipal de Cuiabá rejeitou, por unanimidade, o pedido de cassação apresentado contra a vereadora Maysa Leão (Republicanos). O processo, protocolado pela balconista Katiucia Micheli Vaz, apontava suposta quebra de decoro parlamentar pela participação de uma adolescente em audiência pública conduzida pela parlamentar no dia 20 de agosto.
O arquivamento contou com manifestações de apoio de vereadores de diferentes bancadas, reforçando que não houve qualquer irregularidade por parte da vereadora.
O vereador Demilson Nogueira (PP) destacou que não havia provas que justificassem a cassação. “Não houve qualquer prova de que a vereadora Maysa tenha maculado qualquer situação que ensejasse a perda do seu mandato. Se não há fundamento no campo jurídico, muito menos deve haver no político. Foram 5.615 votos que a colocaram aqui. A jovem que falou naquela audiência o fez de livre e espontânea vontade, sem qualquer coação. Por isso, votamos com tranquilidade pelo arquivamento do processo”.
O vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) chamou atenção para o mau uso de instrumentos regimentais. “Esse processo já havia sido arquivado pelo Ministério Público do Estado por falta de fundamento. Infelizmente, vemos a banalização de comissões processantes, usadas como instrumentos políticos para perseguir vereadores. Isso consome tempo e recursos da Casa desnecessariamente. A vereadora Maysa foi vítima dessa situação, que precisa ser corrigida”.
Já a vereadora Michelly Alencar (UB) ressaltou a importância de separar o aspecto jurídico do político. “Do ponto de vista jurídico, não há dolo, não há culpa e não há qualquer infração ética ou de decoro da vereadora Maysa. Isso já foi reconhecido pelo Ministério Público e pela Procuradoria desta Casa. Do ponto de vista político, faço questão de reconhecer o trabalho da vereadora, mesmo em momentos que divergir dela. Maysa defende suas bandeiras com seriedade e responsabilidade, e isso precisa ser respeitado”.
Ao se pronunciar após o arquivamento, a vereadora Maysa Leão agradeceu a confiança dos colegas e reforçou que o episódio trouxe aprendizados que serão transformados em ações legislativas. “A jovem que participou da audiência estava acompanhada de psicóloga, assistente social e tinha autorização do responsável legal. Não houve nenhuma armação. Esse episódio nos mostrou a importância de regulamentarmos a chamada escuta protetiva, para que possamos garantir a proteção dos menores, sem silenciar suas vozes”.
A parlamentar também ressaltou a relevância do resultado unânime. “Foram dias difíceis, mas o arquivamento por unanimidade mostra que, acima de diferenças de base ou oposição, esta Casa não será injusta. Podemos divergir em projetos e ideias, mas não podemos ser justiceiros. Hoje, a Câmara deu um recado de maturidade política e compromisso com a justiça”.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Prefeitura de Cuiabá vai pagar adicional de insalubridade com critérios fixados em lei

Published

53 segundos atrás

on

02/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá vai manter o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a partir do percentual do salário base de cada categoria, atendendo assim a uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPE).

No dia 11 de setembro deste ano, o Ministério Público encaminhou notificação cobrando providências da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para, em 90 dias, regularizar os pagamentos.

A adoção de critérios legais é uma das exigências do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pelo município com o Ministério Público e homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 13 de dezembro de 2023.

Durante a intervenção do governo do Estado na saúde pública de Cuiabá, autorizada pelo poder Judiciário em dezembro de 2022 e ratificada em março de 2023, foi verificado, por meio de uma auditoria, que o adicional de insalubridade estava sendo pago indiscriminadamente.

Por isso, foi identificado prejuízo mensal de R$ 4,1 milhões aos cofres públicos, chegando até R$ 48 milhões anuais. Um documento inicial foi assinado pelo então interventor do Estado na saúde de Cuiabá, procurador do Estado Hugo Fellipe Martins de Lima.

A Controladoria Geral do Município (CGM) e a Procuradoria Geral do Município (PGM) também identificaram pagamentos de adicionais de insalubridade com potencial prejuízo aos cofres públicos.

O adicional de insalubridade será pago de acordo com as regras do Ministério do Trabalho. As condições insalubres de cada trabalhador deverão ser comprovadas mediante perícia ou homologação de laudo técnico.

#PraCegoVer

A foto ilustra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, com predominância de cor bege clara. Há vidros em destaque e letras que identificam a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Cuiabá abre inscrições para contratação direta de CADs com salário de R$ 2,9 mil

Published

31 minutos atrás

on

02/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá publicou o edital do processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de Cuidadores de Crianças com Deficiência. A seleção é voltada para profissionais com nível médio completo, e os vencimentos podem chegar a R$ 2.979,19. A íntegra do edital pode ser conferida na edição suplementar da Gazeta Municipal publicada na quarta-feira (1º): https://gazetamunicipal.cuiaba.mt.gov.br/api/api/editions/viewPdf/11429

As inscrições estarão abertas de 2 a 17 de outubro de 2025 e deverão ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Selecon: www.selecon.org.br, responsável pela organização do processo. Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 75,00 até o vencimento do boleto. O pagamento deve ser feito via boleto bancário gerado no ato da inscrição.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

As vagas são destinadas a diversas unidades da rede municipal de ensino, ampliando as oportunidades de atuação em diferentes regiões da cidade. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação. A previsão é de que a atuação direta se inicie a partir de 2026.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 16 de dezembro. O edital completo está disponível no portal do Selecon e traz todas as informações sobre requisitos, documentação exigida e critérios de pontuação.

#PraCegoVer

A foto ilustra lápis de cores armazenados em um pequeno pote. No fundo, estão crianças sentadas em cadeiras e apoiadas em mesas, ambas de cores amarelas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA02/10/2025

Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá

Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé

Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil lamenta falecimento de investigador – Luiz Carlos de Oliveira e Faria

A Polícia Civil de Mato Grosso comunica o falecimento do investigador, Luiz Carlos de Oliveira e Faria, de 67 anos,...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

