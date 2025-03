Câmara de Cuiabá debate Orçamento Mulher em Audiência Pública

07/03/2025

T.Coronel Dias discute segurança pública com moradores da Morada do Ouro

Da assessoria – Vereador T. Coronel Dias

O vereador T.Coronel Dias (Cidadania) participou de uma reunião com moradores dos bairros Morada do Ouro 1 e 2, em Cuiabá, nessa quinta-feira (06). O encontro, realizado na Associação dos Moradores, teve como principal pauta a segurança pública da região.

Dias apresentou aos presentes uma proposta que, segundo ele, reduziu em 90% os crimes no bairro Santa Rosa.

“Eu montei um projeto que diminuiu 90% dos crimes no bairro Santa Rosa. Juntei a comunidade, fiz uma fala como esta e colocamos câmeras de vídeo monitoramento. Os moradores chamam a polícia apertando um botão”, explicou Dias.

O parlamentar também destacou que entrou na política com o objetivo de implementar projetos eficientes em outras áreas de Cuiabá.

“Por que eu vim para a política? Para fazer projetos como esses prevalecerem, para que a comunidade faça o uso do serviço público da melhor maneira possível. Então, a minha ideia é avançar, chamando o Projeto de Autoproteção ou Comunidade Inteligente, que é o sistema de vídeo monitoramento. É um projeto que eu tenho um carinho especial, e estou fazendo estudos para que possamos aprovar essa legislação na Câmara dos Vereadores, e a população possa interagir com a Secretaria de Ordem Pública e também com a Polícia Militar”, afirmou.

O presidente do bairro, Professor Carlão, detalhou outros temas discutidos na reunião, como limpeza, operação tapa-buraco e iluminação pública. Ao final do encontro, foi elaborado um documento oficial com as reivindicações da comunidade, que será encaminhado às secretarias de serviços urbanos, Limpurb e Subprefeitura do Grande CPA.

Morador da região, o vereador T.Coronel Dias expressou o compromisso com as demandas apresentadas.

“Gostaria de ser um braço de cada um das senhoras e senhores que estão aqui, para fazer acontecer coisas aqui para o bairro. E para que elas aconteçam como nós merecemos e precisamos”, finalizou o parlamentar.