Câmara de Cuiabá faz ato em alusão ao Janeiro Branco

31/01/2024

Secretário de Ações Institucionais faz balanço das iniciativas sociais da Câmara

Com vários projetos de inclusão e iniciativas sociais, principalmente, voltados às pessoas com deficiência, o secretário de Ações Institucionais, Charles Dias da Costa, fez um balanço dos trabalhos realizados pela Câmara de Cuiabá no decorrer do ano de 2023.

Um dos destaques foi a audiência pública externa promovida pelo presidente Chico 2000 (PL) na Associação Mato-grossense de Deficientes (AMDE), que foi a primeira audiência pública itinerante pós-pandemia realizada pelo Legislativo Cuiabano. Inclusive, uma das demandas apresentadas durante o evento e rapidamente atendida pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) foi a implantação de uma faixa elevada em frente à sede da AMDE.

“Preocupado com a pessoa com deficiência física e ações voltadas para inclusão, o presidente Chico 2000 promoveu essa grande ação em que a pessoa com deficiência física e outras entidades tiveram presentes e puderam manifestar seus grandes anseios”.

Além disso, o secretário destacou ações do Núcleo da Sala da Mulher com a campanha do Agasalho em que o Legislativo pode ajudar algumas entidades que desenvolvem trabalhos voltado para pessoas carentes. “Já com relação a Sala da Amamentação, podemos destacar a busca pela certificação junto ao Ministério da Saúde”, afirmou.

Outra ação importante foi a feira inclusiva, em parceria com a Secretaria de Cultura da Câmara, que proporcionou a pessoa com deficiência física a participar do evento enquanto expositores. Em 2023, a Câmara realizou também a 4ª Corrida do Legislativo, em que três instituições receberam doações financeiras de R$ 15 mil para cada, além de dividiram com outras quatro entidades aproximadamente 6 toneladas de alimentos.

Por fim, o Parlamento Municipal comemorou os 50 anos do Obelisco, que marca o Centro Geodésico da América do Sul, em frente à Câmara de Cuiabá. “O propósito do Obelisco é de celebrar a união dos povos da América do Sul e, para nós, comemorar os 50 anos desse monumento símbolo de confraternização foi uma grande honra”, finalizou Charles Dias.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT