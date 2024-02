05/02/2024

Câmara de Cuiabá inaugura elevador nesta terça-feira (06.02)

A Câmara Municipal de Cuiabá inaugura nesta terça-feira (06.02), às 8h30, o elevador que dará acesso às galerias do Plenário do Legislativo. A medida vai possibilitar que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos tenham a garantia do direito de acompanhar os trabalhos do parlamento.

Durante o lançamento das obras, Chico relembrou que a iniciativa começou com o ex-presidente da Mesa, hoje deputado estadual, Juca do Guaraná (MDB), responsável por deixar o equipamento comprado. Durante o processo licitatório, por duas vezes, não houve adesão de empresas para executarem a obra, sendo assim, foi necessário a dispensa de licitação.

“É uma obra muito importante, uma ação positiva e extremamente necessária para a população. Precisamos dar condições para essas pessoas que tem problemas de mobilidade, pessoas com deficiência e idosos, precisam ter o direito de participar de tudo que ocorre na Casa, principalmente das sessões. Isso é inclusão”, destacou Chico.

Além do elevador, a Câmara ainda tem outros projetos como requalificação do entorno da Casa, como a correção das calçadas por meio de rebaixamento, pisos táteis para deficientes visuais, retirada de postes no meio do passeio e a reorganização do estacionamento.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá