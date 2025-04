Câmara de Cuiabá inicia entrega de kits da 6ª Corrida do Legislativo

As melhorias no trecho foram determinadas pelo governador Mauro Mendes.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o primeiro edital para contratação das obras de conclusão do Sistema BRT será republicado para inclusão das obras de drenagem da Avenida Prainha.

“Nós iremos resolver aquele problema de drenagem da Prainha. Trabalhamos para apresentar, no projeto do BRT, uma solução definitiva para ali próximo do Camelô, naquele ponto onde acontece aquele grande alagamento, nós trazermos uma solução definitiva para aquele caos”, afirmou ele.

A republicação do edital está prevista para esta sexta-feira (11.4), no Diário Oficial do Estado, já com as novas datas para o processo e os devidos ajustes orçamentários.

O processo de contratação será realizado por de dispensa eletrônica, com participação das empresas interessadas mediante cadastro no Sistema de Aquisições Governamentais (Siag). A escolha da empresa será pelo menor valor, com disputa aberta de lances.

A empresa vencedora será responsável tanto pela elaboração dos projetos básicos e executivos quanto pela execução das obras de infraestrutura e urbanização da linha Várzea Grande – CPA, incluindo a conclusão dos serviços em Várzea Grande e a implantação da infraestrutura em Cuiabá, entre a ponte Júlio Müller e a Secretaria de Estado de Fazenda.

Novas contratações

Outros trechos do BRT, como o da região do Coxipó até o centro da capital, além das estações, terminais e demais serviços, serão contratados separadamente.

Consórcio BRT

Enquanto isso, o Consórcio BRT segue com a conclusão das obras na Avenida da FEB, em Várzea Grande, e na Avenida do CPA, em Cuiabá, até o Crea. O prazo contratual para conclusão desses serviços é de 150 dias.

Fonte: Governo MT – MT