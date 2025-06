Câmara de Cuiabá reabre capela com presença do Arcebispo

Após dois dias de intensos debates, a Conferência Municipal dos Idosos de Cuiabá foi encerrada nesta quarta-feira (12) com resultados positivos e propostas significativas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população idosa. Realizado na Faculdade Evangélica Cantares de Salomão, o evento reuniu representantes do poder público, sociedade civil e usuários dos serviços de assistência social.

A secretária adjunta de Assistência Social, Paolla Reis, destacou a conferência como um espaço essencial de escuta e construção coletiva. “Esse encontro serve para nortear nossas próximas ações. Saímos com pautas concretas, como a ampliação de UTIs geriátricas, a reativação da piscina do AID e a oferta de um almoço digno nos Centros de Convivência dos Idosos. Toda a gestão, desde o prefeito Abílio, a primeira-dama Samanta, a secretária Hélida, o Conselho e a sociedade civil, está comprometida com esse cuidado. Nosso compromisso é tratar o idoso com amor e prioridade”, afirmou.

O presidente do Conselho Municipal do Idoso, Jerônimo Urei, celebrou o engajamento da comunidade e a apresentação de propostas inovadoras. “Uma das principais ideias foi a criação de um cartão unificado para os idosos, que permita acesso facilitado a benefícios como transporte público, cinema, CCIs e eventos culturais. Agora, todas as propostas serão organizadas em um relatório que será encaminhado ao Conselho Estadual e à Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. No âmbito municipal, também entregaremos o documento ao prefeito e à Câmara Municipal”, explicou.

A vereadora Michelly Alencar esteve presente e reafirmou o apoio do Legislativo às pautas discutidas. O evento também contou com a participação ativa de coletivos, conselheiros e usuários, que contribuem continuamente para o fortalecimento das políticas de atendimento à pessoa idosa.

O encerramento da conferência reforça a importância desses espaços participativos na construção de políticas públicas efetivas. Ao promover diálogo e articulação entre diferentes esferas, o encontro garante que as ações do poder público estejam alinhadas às reais necessidades da população idosa cuiabana.

#PraCegoVer

A imagem principal mostra a fotografia de cinco pessoas em cima de um palco discursando com o microfone. Entre as pessoas está a secretária-adjunta de Assistencia Social, Paolla Reis e a vereadora Michelly Alencar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT