28/01/2025

Câmara de Cuiabá reabre Sala da Mulher após dois anos

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara de Cuiabá marca o início de uma nova história com a reinauguração da Sala da Mulher. O espaço estava fechado há dois anos e hoje retoma as atividades com o objetivo de acolher e amparar os servidores da Casa e a população cuiabana.



Na primeira ação, na manhã desta terça-feira (28), a psicóloga Silvana Barbosa realizou uma roda de conversa com os servidores para falar sobre a importância da saúde mental dentro do espaço público. O objetivo é fortalecer a conscientização do valor à vida, em alusão à campanha do Janeiro Branco.

“Hoje a gente coloca a saúde mental como um pilar em todos os setores de uma sociedade. O que é importante dentro de um órgão público desses? São os relacionamentos. As rodas de conversas são exatamente para isso. Para podermos aprender a nos olhar, escutar o outro sem julgamento, e acolher as pessoas. Se conhecer primeiro, para depois entender o outro”, disse Silvana.

A psicóloga pontuou ainda a importância da Sala da Mulher dentro de um órgão público com o objetivo de acolher as mulheres em situação de vulnerabilidade social e doméstica.



“Esse espaço aqui é primordial. Primeiro que está dentro de um órgão público, quer dizer, já está próximo. Aqui é o local onde você terá uma escuta. Se você passa por uma dificuldade, o ideal é que você procure um acolhimento. A sala terá essa função de acolher, empoderar mulheres e inseri-las ao mercado de trabalho”, explicou a psicóloga.

A coordenadora da Sala da Mulher, Maíra Scardelai, destacou a relevância da reabertura do local.

“Um dia muito feliz. Estamos reabrindo a Sala da Mulher. Um espaço de acolhimento, de aprendizado, que fomenta a educação e o empreendedorismo feminino. Um marco muito importante, com uma Mesa Diretora somente de mulheres e oito vereadoras eleitas. Temos o orgulho de fazer com que essa sala funcione, que seja historicamente a sala que mais movimenta em ações sociais, tanto para servidores, quanto para a população cuiabana” defendeu Maíra.

Estiveram presentes a presidente da Câmara, Paula Calil (PL), as vereadoras Baixinha Giraldelli (Solidariedade), Dra Mara (Podemos), Maria Avalone (PSDB), Michelly Alencar (União Brasil) e o vereador Rafael Ranalli (PL). Juntos, os parlamentares fizeram um ato de reabertura da sala, com a presença dos servidores da Casa.



A presidente Paula Calil destacou a valorização da mulher, com reinauguração do espaço dentro da Câmara Municipal e da conscientização da campanha Janeiro Branco.

“A mulher é esteio da família. Uma mulher que está firme, ela sustenta e tem estabilidade emocional com a família. Nós também estamos no mês de conscientização do Janeiro Branco, que busca cuidar da saúde mental. Hoje estamos aqui promovendo uma roda de conversa em que vamos tratar deste tema”, destacou a presidente.

A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, vereadora Maria Avalone, demonstrou satisfação com a abertura da Sala da Mulher na nova legislatura.

“Falar das mulheres é falar da família toda. Quando cuidamos de uma mulher, cuidamos da família. Precisamos fazer políticas públicas que as mulheres sejam atendidas. Nós mulheres estamos sofrendo muito. Eu vejo nos bairros. Essa reabertura da sala serve para mostrar que nós estamos aqui para fortalecer esta pauta tão importante”, explicou a vereadora.

A vereadora e vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, Baixinha Giraldelli, também defendeu a importância da reabertura e da luta pelas mulheres cuiabanas.



“Nós mulheres não podemos ter medo de nada e lutarmos pelos nossos direitos. Está de parabéns a Câmara de Vereadores reabrindo a Sala da Mulher e vamos lutar por nós mulheres”, finalizou Baixinha.

A vereadora Dra. Mara lembrou do acolhimento que será oferecido na Sala da Mulher e relembrou a luta das mulheres por direitos.

“Depois de dois anos, reabrir esta sala é muito importante. Estaremos acolhendo a todos através das ações que serão desenvolvidas. E lembrar quantas mulheres morreram para que, hoje, pudéssemos estar aqui vivenciando fatos históricos”, frisou Mara.

Reeleita na última eleição e sendo uma das oito vereadoras da Casa, Michelly Alencar destacou a representatividade da mulher no processo democrático do país.

“Nós tínhamos uma Sala da Mulher que estava em desuso. E quando a gente tem mulheres fazendo parte da construção da democracia, nós precisamos ter espaços que realmente representem a nossa participação. Hoje é um dia muito especial, onde nós podemos dizer que as mulheres estão neste parlamento, fazem parte desta casa, elas estão tomando o lugar que é de direito e vamos fazer com que essa sala seja muito utilizada” explicou Michelly.

Representando os vereadores da Casa, Rafael Ranalli demonstrou o apoio à reabertura da sala.

“Fico muito feliz de estar aqui neste momento, participando deste ato e representando todos os vereadores homens. Com este ato, mostramos que as oportunidades são para todos. Um espaço que mostra que a Câmara está inteirada com os anseios da população”, destacou Ranalli.

SALA DE AMAMENTAÇÃO

A Câmara também reabriu a Sala de Apoio à Amamentação, sendo a primeira do país a ser certificada pelo Ministério da Saúde.

As salas de apoio à amamentação são espaços que permitem às mulheres esvaziar as mamas e armazenar o leite em frascos esterilizados. Além de ser um local reservado para a privacidade das mães com seus filhos.

A Lei nº 6.874, de 22 de novembro de 2022, determina que órgãos e entidades da administração pública municipal devem disponibilizar uma sala de apoio à amamentação.