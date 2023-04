Câmara de Cuiabá realiza reunião de alinhamento do Planejamento Estratégico

O médico João Baçan e a secretária Adjunta da Mulher de Cuiabá, Elis Regina receberam título de ‘Cidadão Cuiabano’

O vereador de Cuiabá Mário Nadaf entregou na manhã desta quarta-feira (12), Moção de Aplausos aos sete servidores do Ambulatório Médico da Câmara municipal e também ofereceu o título de ‘Cidadão Cuiabano’ ao médico João Baçan e a secretária adjunta da Mulher da Capital, Elis Regina Prates.

O parlamentar citou a importância do setor ambulatorial para a Casa de Leis e agradeceu as orientações feitas para os demais servidores, principalmente no período da pandemia.

“Em função dos relevantes serviços, esclarecimentos, obediência, compreensão e cumprimento de todos os protocolos, principalmente no período da pandemia, e pelo local ser a prata da Casa fizemos essa homenagem justa aos nossos servidores do ambulatório”, declarou.

Para Dr. Baçan esse título é um reconhecimento do seu trabalho e dedicação desde que chegou a Capital.

“Para mim é um reconhecimento, porque já estou em Cuiabá há 14 anos, desde que cheguei para fazer faculdade, conheci minha esposa aqui, minhas filhas nasceram aqui. Hoje eu me considero um cuiabano, e é muito gratificante este reconhecimento, ainda mais do professor Nadaf, que sempre esteve ao lado dos servidores, ao lado do ambulatório, e isso vem agregar força para continuar nosso trabalho, com amor e dedicação. E tudo isso é fruto de um longo trabalho”.

A secretária adjunta da Mulher, Elis Regina enfatizou a importância de estar recebendo o título de ‘ Cidadã Cuiabana’, pelas mãos do vereador Mário Nadaf.

“Foi uma surpresa e uma grande honra, porque por mais que ame Cuiabá e me sinta uma cuiabana, essa homenagem do vereador é uma pessoa sensível, já vivenciamos muitas lutas sociais e está conosco com a luta das mulheres e fiquei muito grata por esta lembrança e por este aconchego”, declarou Regina.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT