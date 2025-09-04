Cuiabá
Câmara de Cuiabá vota 30 projetos em sessão ordinária desta quinta (4)
Cuiabá recebe pela primeira vez o maior congresso de comunicação política do Brasil
Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli
A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (4), a especialista em Comunicação Política, Mariana Bonjur, para apresentar as abordagens e metas do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública e Política (COMPOL). Considerado o maior evento do setor no país, o COMPOL será sediado pela capital mato-grossense pela primeira vez, no dia 23 de setembro, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá.
Bonjur, que atuou por mais de dez anos no Congresso Nacional, em Brasília, destacou que o objetivo é reunir grandes nomes das duas áreas e, com isso, fortalecer o mercado da comunicação institucional e política em Mato Grosso.
“O COMPOL será um dia inteiro de palestras, com 18 profissionais reconhecidos nacionalmente e localmente, trazendo cases de campanhas e mandatos. Além do conteúdo, o objetivo é promover networking e a troca de experiências, valorizando também a comunicação que já é feita no nosso estado”, destacou Mariana.
Entre os palestrantes confirmados estão nomes de destaque nacional, além de profissionais de Mato Grosso, como Laise Souza, secretária de Comunicação do Governo do Estado Pedro Pinto Kleber Lima Antero Paes de Barros e Humberto Frederico.
A vereadora Katiuscia Manteli (PSB), que intermediou a participação da convidada na sessão, durante a Tribuna Livre, reforçou a relevância do congresso.
“Quando estava à frente do PSB, junto com o deputado Max Russi, oferecemos cursos de capacitação aos pré-candidatos. Isso fez diferença e se refletiu na eleição de novos vereadores. Esse congresso é uma oportunidade única para ampliar essa qualificação. Estarei presente, assim como minha equipe, e incentivo todos os colegas a enviarem seus assessores de comunicação”, afirmou.
Katiuscia também defendeu que o Executivo municipal participe do evento. “Vamos articular para que a Secretaria de Comunicação de Cuiabá também tenha espaço, porque esse tipo de capacitação melhora o trabalho prestado à população”.
Sobre o evento
O COMPOL reunirá especialistas de todo o Brasil e será realizado no dia 23 de setembro, das 8h às 18h, no Teatro Zulmira Canavarros. Os vereadores e servidores da Câmara de Cuiabá terão acesso ao, com desconto especial de 20%.
Vereadores articulam retomada do contrato com o Instituto Lions da Visão
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis
A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos,...
Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá
Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação...
Polícia Militar realiza solenidade de 190 anos de fundação e promove 983 militares nesta sexta-feira (5)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
