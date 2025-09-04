Connect with us

Cuiabá

Câmara de Cuiabá vota 30 projetos em sessão ordinária desta quinta (4)

Publicado em

04/09/2025
Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A Câmara Municipal de Cuiabá apreciou, nesta quinta-feira (4), um total de 30 projetos durante a sessão ordinária. Entre os processos avalizados estão requerimentos para realização de sessão solene e audiência pública, além de projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e projetos de lei.&nbsp
Em plenário, os parlamentares aprovaram cinco projetos de lei em segunda votação e que seguem para sanção do prefeito. Dois dos projetos, de autoria do vereador Mário Nadaf (PV), acrescentam a “Festa de São Benedito”, do bairro Novo Terceiro, e o dia 5 de outubro como “Dia Municipal de São Benedito”, no calendário oficial de eventos do município.&nbsp
Também foi incluída no calendário de eventos da cidade a tradicional “Festa de São Pedro”, promovida pela comunidade católica da Igreja São Pedro do bairro Alvorada, com autoria da presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL).&nbsp
Os outros dois projetos aprovados são: a Mensagem nº 78/2025, que “cria e denomina o Centro Educacional Infantil Cuiabano – Ceic “Dr. José Augusto da Silva Curvo”, de autoria do Executivo municipal. E o último declara de utilidade pública municipal a Associação Mato-Grossense dos Servidores Públicos da Educação – Ampe, com autoria do vereador Daniel Monteiro (Republicanos).&nbsp
Os vereadores também aprovaram, em regime de urgência simples, o Projeto de Lei nº 30.673/2025, de autoria do vereador Cezinha Nascimento (União Brasil), que inclui a “Resenha do Chapéu” no calendário oficial de eventos de Cuiabá.
Ainda na mesma sessão, foram apreciados 14 pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).&nbsp
Projetos que receberam parecer favorável na sessão desta quinta:
Projetos de Lei

-Institui a “Semana Municipal de Cuidado aos Servidores Públicos – Cuidando de Quem Cuida”, de autoria do vereador Adevair Cabral (Solidariedade)
-Declara de utilidade pública municipal a Associação de Amigos em Defesa de uma Vida Abundante, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil)
-Institui, no calendário oficial de eventos do município, o “Arraiá das Dores”, realizado pela comunidade da Igreja Nossa Senhora das Dores, no bairro Jardim Florianópolis. A matéria é de autoria da vereadora Katiuscia Manteli (PSB).
Requerimentos

-Sessão solene em homenagem às entidades: Associação Supermercados de Mato Grosso (Asmat) Associação Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad) Sindicato do Sistema Comércio (Sincad-MT) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT) – de autoria da vereadora Katiuscia Manteli (PSB).
-Audiência pública para debater a relevância da participação masculina no combate à violência contra a mulher, proposta pelo vereador Daniel Monteiro (Republicanos).
Projeto de Resolução

-Institui o Título Honorífico “Ordem do Mérito Legislativo Cirurgião-Dentista” – vereadora Paula Calil (PL).
Projetos de Decreto Legislativo

-Título de Mulher Cidadã Ana Maria do Couto a senhora Aline Grasielli Moncale — vereadora Maysa Leão (Republicanos)
-Comenda Dom Pedro Casaldáliga ao Prof. Dr. Kilwangy Kya Kapitango-a Samba – vereadora Paula Calil (PL)
-Título de Cidadã Cuiabana a senhora Andressa Coutinho Ribeiro Monteiro Benites — vereador Adevair Cabral (Solidariedade)
-Título de Cidadã Cuiabana a senhora Maceli Vania Voltolini — vereador Adevair Cabral (Solidariedade)
-Título de Cidadã Cuiabana à senhora Fabiane Cristine de Oliveira Vargas — vereador Adevair Cabral (Solidariedade)
-Título de Cidadã Cuiabana à senhora Ana Maria Pinheiro Gahyva — vereadora Maysa Leão (Republicanos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Waldo Martins Arruda — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Felipe Ericleu de Oliveira Rodrigues — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Isaque Fernando Costa — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor João Luís de Souza — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Título de Cidadão Cuiabano ao senhor Silvano Emmer — vereador Dídimo Vovô (PSB)
-Título de Cidadão Cuiabano ao senhor Emerson Santana de Almeida — vereador Dídimo Vovô (PSB)
-Título de Cidadã Cuiabana à senhora Giselle Leite de Paula Nunes — vereador Alex Rodrigues (PV)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Johnison Ferreira Woitovicz — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Valdomiro Bernardo dos Santos — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Marcos Pinto da Silva — vereador Kassio Coelho (Podemos)
-Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Mateus Dias de Oliveira — vereador Kassio Coelho (Podemos)
Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Willian Leite de Campos – vereador Kassio Coelho (Podemos).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá recebe pela primeira vez o maior congresso de comunicação política do Brasil

Published

1 hora atrás

on

04/09/2025

By

Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli

A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (4), a especialista em Comunicação Política, Mariana Bonjur, para apresentar as abordagens e metas do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública e Política (COMPOL). Considerado o maior evento do setor no país, o COMPOL será sediado pela capital mato-grossense pela primeira vez, no dia 23 de setembro, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá.

Bonjur, que atuou por mais de dez anos no Congresso Nacional, em Brasília, destacou que o objetivo é reunir grandes nomes das duas áreas e, com isso, fortalecer o mercado da comunicação institucional e política em Mato Grosso.

“O COMPOL será um dia inteiro de palestras, com 18 profissionais reconhecidos nacionalmente e localmente, trazendo cases de campanhas e mandatos. Além do conteúdo, o objetivo é promover networking e a troca de experiências, valorizando também a comunicação que já é feita no nosso estado”, destacou Mariana.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes de destaque nacional, além de profissionais de Mato Grosso, como Laise Souza, secretária de Comunicação do Governo do Estado Pedro Pinto Kleber Lima Antero Paes de Barros e Humberto Frederico.

A vereadora Katiuscia Manteli (PSB), que intermediou a participação da convidada na sessão, durante a Tribuna Livre, reforçou a relevância do congresso.

“Quando estava à frente do PSB, junto com o deputado Max Russi, oferecemos cursos de capacitação aos pré-candidatos. Isso fez diferença e se refletiu na eleição de novos vereadores. Esse congresso é uma oportunidade única para ampliar essa qualificação. Estarei presente, assim como minha equipe, e incentivo todos os colegas a enviarem seus assessores de comunicação”, afirmou.

Katiuscia também defendeu que o Executivo municipal participe do evento. “Vamos articular para que a Secretaria de Comunicação de Cuiabá também tenha espaço, porque esse tipo de capacitação melhora o trabalho prestado à população”.

Sobre o evento

O COMPOL reunirá especialistas de todo o Brasil e será realizado no dia 23 de setembro, das 8h às 18h, no Teatro Zulmira Canavarros. Os vereadores e servidores da Câmara de Cuiabá terão acesso ao, com desconto especial de 20%.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereadores articulam retomada do contrato com o Instituto Lions da Visão

Published

3 horas atrás

on

04/09/2025

By

Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli
A vereadora Katiuscia Manteli (PSB) destacou, durante sessão na Câmara de Cuiabá, a importância do Instituto Lions da Visão (ILV) e reforçou a necessidade de celeridade na renovação do contrato com a Prefeitura, para que a entidade possa retomar sua capacidade plena de atendimento.
Atualmente, por falta da renovação do convênio na gestão anterior, o hospital referência em atendimento oftalmológico só consegue atender pelo programa Fila Zero, o que reduziu significativamente o número de consultas e cirurgias oftalmológicas. “Reconhecemos o valor do trabalho que é prestando especialmente para a população mais carente”., completou Katiuscia.&nbsp
O vereador Alex Rodrigues (PV), que também é integrante do movimento leonístico, reforçou apoio à entidade.
“O Lions tem capacidade de realizar 3 mil consultas e 2 mil cirurgias por mês, mas, com a limitação atual, só pode atender cerca de 500 consultas e 350 cirurgias mensais. Temos mais de 7 mil pessoas aguardando atendimento oftalmológico em Cuiabá. Precisamos dar prioridade a esse processo para que a população não sofra ainda mais com a demora”, ressaltou a vereadora.
A presidente em exercício do ILV, Cláudia Celina de Siqueira, explicou que houve uma transição na gestão do instituto que acabou comprometendo prazos, mas agradeceu pela mobilização das autoridades:
“Somos uma entidade filantrópica e contamos com o apoio da vereadora Katiuscia, do prefeito Abílio, da Secretaria de Saúde e do vereador Alex para que o atendimento volte a acontecer em ritmo pleno, beneficiando milhares de cuiabanos.”

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

