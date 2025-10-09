Câmara de Várzea Grande reconhece excelência nos serviços prestados pela Coordenadoria de Iluminação Pública

“Não consigo nada sozinho: minha equipe também merece todo o reconhecimento”, agradeceu o servidor homenageado, Odorico Raimundo da Costa

O plenário da Câmara Municipal de Várzea Grande entregou, ontem (7), Moção de Aplausos ao senhor Odorico Raimundo da Costa, coordenador de Iluminação da cidade, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. A Moção é de autoria do vereador Calistro Lemos do Nascimento.

Odorico, que tem 62 anos e atua há 14 anos na Prefeitura, destacou sua trajetória e a importância do trabalho em equipe. “Desde 2011 venho trabalhando intensamente, e hoje, com o apoio do secretário Lucas Ribeiro Ductievicz e do nosso amigo Plácido Neto, tenho autonomia para desenvolver o trabalho da Coordenadoria. Após 15 anos, receber esta Moção de Aplauso é motivo de muita alegria e gratidão. Não consigo nada sozinho: minha equipe também merece todo o reconhecimento.”

Em nome da prefeita Flávia Moretti, o secretário Lucas Ribeiro afirmou. “É uma satisfação reconhecer Odorico e toda a sua equipe. O trabalho deles é fundamental para manter a iluminação pública de Várzea Grande eficiente e segura, beneficiando toda a comunidade.”

A Moção de Aplausos simboliza não apenas o reconhecimento individual, mas também a valorização do trabalho coletivo, reforçando a dedicação e o compromisso com a cidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT