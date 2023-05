Câmara doa R$ 45 mil e aproximadamente 6 toneladas de alimentos para 7 instituições de Cuiabá

Três instituições receberam doações financeiras de R$ 15 mil para cada, além de dividiram com outras quatro entidades aproximadamente 6 toneladas de alimentos arrecadados na 4ª Corrida do Legislativo. As entregas foram realizadas na tarde desta segunda-feira (08), na presidência da Câmara Municipal de Cuiabá.

Além dos alimentos, a Associação Mato-grossense de Equoterapia e Esporte (AME), Associação Beneficente de Ajuda ao Cristão (Casa do Zeca) e a Associação Obras Sociais Seara de Luz (Creche Filantrópica Nina Zaque), receberam R$ 15 mil cada, além de 800 quilos de alimentos.

O Centro Espírita Irmã Carmelita, Associação Espirita Paulo de Tarso, Instituto dos Cegos e a Casa Caminho Redentor também receberam o restante das arrecadações.

“Essa foi uma forma que a Câmara achou para ajudar as entidades, dessa forma ajudar a cidade, ajudar as pessoas bem intencionadas. Essas doações são importantes para essas entidades, que mesmo na dificuldade do dia a dia, continuam na busca por soluções para atender as pessoas que realmente precisam”, destacou o presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL).

A presidente da Associação Obras Sociais Seara de Luz, Maria Rosi Meira Borba, disse que a inciativa em que todos ganham e a Câmara está de parabéns por olhar a quem mais precisa. “Ganharam aqueles que participaram de um momento de lazer e ganhamos nós, as entidades beneficiadas, e vamos poder levar para as comunidades carentes que precisam desse apoio econômico”.

Para a presidente da Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esporte Equestre (AME), Sandra Terezinha Grego Barbosa, a ação da Câmara é de grande valia porque ajuda as instituições que estão com problemas financeiros para se manter.

“A demanda é muito grande e infelizmente os recursos são poucos para que possamos manter o bom andamento dos nossos atendimentos. Essa oportunidade é muito importante para nós, participei do evento e vi o compromisso de vocês, organizadores, e também da população por querer colaborar com as nossas instituições”, disse Terezinha.

A representante da Casa do Zeca, Luciane Arruda Ferraz, também agradeceu à ação da Câmara de Vereadores que arrecadou dinheiro e alimentos para as instituições.

“É uma excelente ajuda que a Casa do Zeca está recebendo porque as demandas sociais são grandes, temos muitas famílias cadastradas com vulnerabilidade social. Sou muita grata pela ajuda”.

Também estavam presentes na reunião os vereadores Rogério Varanda (MDB), Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania), Michelly Alencar (UB), Maysa Leão (Cidadania), Dilemário Alencar (Podemos) e Demilson Nogueira (Progressistas).

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT