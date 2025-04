Câmara dos Deputados aprova Lei da Reciprocidade Comercial 

Para eternizar a memória do saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, vítima da Covid-19 em 2020, o deputado estadual Wilson Santos (PSD) propôs Projeto de Lei de n.° 432/2025, que denomina o nome do religioso no Grande Templo, sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cuiabá, nesta quarta-feira (26), durante sessão plenária. O motivo da proposta deve-se ao importante legado deixado aos fiéis, em que ele ficou por 45 anos à frente do Ministério da Instituição Religiosa.

O parlamentar contou que teve o privilégio de homenagear o evangélico, ainda em vida, quando foi prefeito de Cuiabá, ao inaugurar as pontes da Avenida Professora Edna Affi, conhecida por Avenida das Torres. “As homenagens ao pastor estão lá, nas pontes, com quem tive uma ótima relação. E hoje pude apresentar um projeto de lei que o homenageia e que eu considero a maior liderança religiosa de Mato Grosso, depois do saudoso arcebispo metropolitano de Cuiabá, Dom Aquino Corrêa. Na minha modéstia opinião, o pastor na sua missão e no seu sacerdócio de evangelização, merece essa homenagem no Grande Templo”, justificou.

Ele frisou sobre a certeza absoluta de homenagear o saudoso pastor em qualquer ambiente ou espaço deste estado. “O Grande Templo é um ambiente mais apropriado, mais condizente e que cai como uma luva para eternizar o nome deste grande líder, responsável por ter construído o Grande Templo. De maneira bastante respeitosa, peço aos colegas que nós possamos, em breve, apresentar o voto das comissões e eternizar o nome do pastor no Grande Templo”, conclui Wilson Santos.

Histórico – O pastor Sebastião nasceu em agosto de 1931, na cidade de Pirajuba (MG). Ao mudar na década de 70 para Mato Grosso, ele iniciou os trabalhos de propagação religiosa por diversos municípios mato-grossenses, onde fortaleceu e promoveu importantes trabalhos de evangelização da palavra de Deus, tanto que chegou a ser presidente da Assembleia de Deus do estado e vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil.

Um grande marco deixado por ele, foi a construção do Grande Templo, que é considerado o maior templo físico da Assembleia de Deus da América Latina – com capacidade para recepcionar 22,5 mil pessoas.

