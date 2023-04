Câmara encerra sua terceira turma do Treinamento para brigadista

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), iniciou, nesta quarta-feira (26), ação de arborização no bairro Residencial Jamil Nadaf. No total, 90 mudas nativas serão plantadas em vias da região, em parceria com o Governo Federal, atendendo uma das vertentes do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU).

A secretária da SMADESS, Ana Paula Morelli, frisou a importância da participação da população nas atividades, uma vez, que as espécies escolhidas, são compatíveis para o cultivo em calçadas.

“As mudas, ao contrário do receio de muitos moradores, podem ser cultivadas na porta das residências, sem causar quaisquer danos aos imóveis e a infraestrutura urbana. Queremos chamar a atenção também para a preservação do meio ambiente, disseminando as práticas ambientais de zelo em prol da biodiversidade”, explicou Ana Paula.

A moradora da comunidade, Maria Arruda, que adotou uma Flamboyant, se comprometeu em proporcionar todos os cuidados necessários para o seu bom desenvolvimento.

“Sempre desejei ter uma aqui na porta de casa, para deixar a frente mais bonita e fazer uma sombra também. Quando as equipes chegaram aqui, abracei a oportunidade. Vou seguir todas as orientações para que ela possa crescer de maneira saudável”, acrescentou.

Os trabalhos terão duração de aproximadamente 60 dias e evoluirá para às demais regiões da cidade, com o intuito de contribuir para melhoria do visual estético da cidade e condições climáticas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT