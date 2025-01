Câmara entrega doações às famílias afetadas pelas chuvas em Cuiabá

O mutirão de cirurgias realizado no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) trouxe alívio para mais de 100 pacientes que aguardavam procedimentos ortopédicos. A iniciativa, que começou no último sábado (11), conseguiu zerar a fila de espera em menos de uma semana, com a realização de 126 cirurgias. Desse total, 117 pacientes já receberam alta médica – alguns deles aguardavam essa notícia há mais de 30 dias.

A ação foi viabilizada graças ao suporte financeiro do Governo do Estado, que garantiu a compra das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) necessários para os procedimentos. Na sexta-feira (10), o governador Mauro Mendes e o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, visitaram a unidade e constataram a situação de superlotação, que impossibilitava a admissão de novos pacientes devido à falta de recursos para materiais cirúrgicos.

O secretário adjunto de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador, Dr. Eduardo Andraus Filho, explicou que 70% dos atendimentos do HMC são da área de ortopedia, destacando a importância de priorizar essa especialidade. “A ortopedia é o carro-chefe do hospital. Conseguimos viabilizar os materiais necessários para que todos os pacientes internados pudessem realizar seus procedimentos e retornar para casa com o tratamento definitivo”, afirmou.

Dr. Eduardo ressaltou ainda os esforços da gestão para contratar uma empresa que forneça OPMEs de forma regular, evitando a recorrência de problemas de abastecimento. Segundo ele, o credenciamento da empresa, com valores baseados na tabela do SUS, permitirá uma maior previsibilidade financeira, garantindo que os fornecedores sejam pagos pontualmente e evitando o acúmulo de dívidas.

“O dinheiro para essas cirurgias vem do Ministério da Saúde, mas enfrentávamos dificuldades para negociar e pagar os fornecedores. Agora, com o credenciamento e a negociação de preços, conseguiremos manter o abastecimento e evitar crises futuras”, explicou o secretário.

Enquanto a contratação definitiva da empresa está em andamento, o Estado segue fornecendo os materiais necessários para atender à demanda do HMC.

Entre os beneficiados pelo mutirão está Jaedson Amorim da Silva, que ficou internado por 20 dias no HMC após sofrer um acidente de moto e fraturar a tíbia. Ele descreveu a emoção de finalmente poder ir para casa.

“Foi um período muito difícil. Ficar tanto tempo esperando sem saber quando seria operado é angustiante. Hoje, depois de passar pela cirurgia, sinto uma alegria imensa. Só quero voltar para casa, estar com minha família e me recuperar. Agradeço a todos os profissionais que me ajudaram nesse momento tão complicado”, disse Jaedson.

Conforme a secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Barboza Sampaio, o mutirão é um marco importante na recuperação da capacidade de atendimento do HMC, que agora busca garantir soluções sustentáveis para manter a qualidade dos serviços prestados à população.

“A realização desse mutirão é apenas o começo do que a nossa gestão pretende fazer por Cuiabá. Estamos comprometidos em transformar a saúde pública da nossa cidade, garantindo que os pacientes tenham o atendimento digno e ágil que merecem. Agora, nossa luta será para manter essa rapidez nas cirurgias e garantir que o HMC continue operando com eficiência. Sabemos dos desafios, mas estamos trabalhando incansavelmente para que a unidade seja um modelo de qualidade e cuidado com a população”, afirmou a secretária.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT