Cuiabá
Câmara firma termo de cooperação com UFMT e UNIASSELVI para modernização da gestão pública
Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
Na manhã desta terça-feira (30), a Câmara Municipal de Cuiabá assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a instituição de ensino superior UNIASSELVI para a execução do projeto “Regularização Patrimonial, Adequação à LGPD e Planejamento Estratégico: Câmara Municipal de Cuiabá”. A iniciativa busca fortalecer a transparência e a eficiência da administração do Legislativo cuiabano.
O projeto irá atuar na regularização patrimonial do órgão, na adequação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na elaboração de um planejamento estratégico institucional. O trabalho contará com o apoio técnico e científico das universidades, integrando conhecimento acadêmico às demandas práticas da gestão pública.
A presidente da Casa de Leis, vereadora Paula Calil (PL), destacou que a parceria representa um marco na modernização da Câmara de Cuiabá.
“Estamos dando um passo fundamental para que a Câmara de Cuiabá avance em transparência, responsabilidade e planejamento. Essa cooperação com a UFMT e a UNIASSELVI mostra que o conhecimento acadêmico pode e deve estar a serviço da gestão pública, trazendo benefícios diretos para a sociedade cuiabana”, afirmou a parlamentar.
A expectativa é de que os resultados comecem a ser aplicados ainda nos próximos meses, garantindo mais segurança jurídica, proteção de dados e eficiência administrativa ao Parlamento municipal.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá paga salário, prêmio saúde e movimenta R$ 93,5 milhões
A Prefeitura de Cuiabá efetua, nesta terça-feira (30), o pagamento da folha salarial referente a setembro. A folha líquida corresponde a R$ 87,6 milhões. Também será pago o prêmio-saúde, destinado exclusivamente aos servidores da saúde pública, no valor de R$ 5,8 milhões. Assim, a movimentação financeira na economia será de R$ 93,5 milhões.
A Secretaria Municipal de Economia também autorizou o pagamento das verbas indenizatórias, adicional de insalubridade, férias e horas extras.
“Pagar o salário dentro do mês trabalhado é um compromisso da nossa gestão. O servidor público é essencial para o funcionamento da máquina pública”, destacou o prefeito Abilio Brunini.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, predominantemente nas cores verde e branca. É possível visualizar uma árvore com folhas verdes. Também há dois veículos estacionados em locais adequados.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá terá contratação direta de Cuidadoras de Alunos com Deficiência
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na noite desta segunda-feira (29) que as Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs) passarão a ser contratadas diretamente pela Prefeitura de Cuiabá, por meio de processo seletivo simplificado. O edital deverá ser publicado ainda nesta semana e as contratações começarão já para o ano letivo de 2026. Com a mudança, os salários terão reajuste significativo: as cuidadoras que cumprirem carga de 30 horas semanais poderão receber até R$ 2,6 mil líquidos, enquanto, para 40 horas, o valor poderá chegar a R$ 3 mil, somados aos auxílios e gratificações.
O anúncio foi feito ao lado do secretário municipal de Educação, Amauri Monge, e da primeira-dama, Samantha Íris. Atualmente, mais de 2 mil CADs atuam na rede municipal por meio de empresas terceirizadas. Segundo o prefeito, essa forma de contratação gerava insatisfação entre as profissionais, principalmente em relação à remuneração. “O que antes era a maior reivindicação das cuidadoras agora será atendido. Elas vão ganhar mais e com vínculo direto com a prefeitura”, destacou Brunini.
O prefeito também ressaltou que a medida representará economia aos cofres públicos. A previsão é de redução de mais de R$ 1 milhão por mês, mesmo garantindo melhores salários e condições de trabalho para as profissionais.
Brunini frisou ainda que a prioridade no processo seletivo será para cuidadoras que já possuem experiência na rede. “Queremos valorizar quem já cuida dos nossos alunos e garantir a continuidade desse trabalho essencial para as crianças e suas famílias”, disse.
A publicação do edital nesta semana marca uma conquista aguardada há anos pela categoria, que agora terá segurança contratual e reconhecimento da importância de sua atuação no ambiente escolar.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Agora Tem Especialistas examina crianças e alerta sobre importância do diagnóstico precoce do câncer ocular
Várzea Grande marca presença na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em Brasília
Presidente do TRE-MT prestigia posse no STF e destaca alinhamento institucional
Mutirão eleitoral atenderá população da região do Moinho, em Cuiabá
Comarca de Arenápolis abre processo seletivo para credenciar psicólogos
Segurança
Polícia Civil cumpre busca e apreensão de arma de fogo e munições em Guarantã do Norte
Um homem foi preso em flagrante e uma arma com diversas munições apreendidas pela Polícia Civil, na segunda-feira (29.9), em...
Forças de Segurança de MT e outros Estados concluem o 5° Curso de Cães Detectores de Drogas
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Mato Grosso, em parceria com a Secretaria Nacional de...
Polícia Militar prende duas pessoas por tráfico de drogas em Cáceres
Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 32 anos,...
MT
Brasil
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES4 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Política5 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeito vistoria obras da UBS do Residencial Nico Baracat em Sinop
-
Saúde7 dias atrás
SUS tem o maior programa público de vacinação da América Latina
-
Cuiabá6 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Haddad diz que Receita alcançará os “verdadeiros ladrões da nação”