Câmara firma termo de cooperação com UFMT e UNIASSELVI para modernização da gestão pública

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Na manhã desta terça-feira (30), a Câmara Municipal de Cuiabá assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a instituição de ensino superior UNIASSELVI para a execução do projeto “Regularização Patrimonial, Adequação à LGPD e Planejamento Estratégico: Câmara Municipal de Cuiabá”. A iniciativa busca fortalecer a transparência e a eficiência da administração do Legislativo cuiabano.

O projeto irá atuar na regularização patrimonial do órgão, na adequação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na elaboração de um planejamento estratégico institucional. O trabalho contará com o apoio técnico e científico das universidades, integrando conhecimento acadêmico às demandas práticas da gestão pública.

A presidente da Casa de Leis, vereadora Paula Calil (PL), destacou que a parceria representa um marco na modernização da Câmara de Cuiabá.

“Estamos dando um passo fundamental para que a Câmara de Cuiabá avance em transparência, responsabilidade e planejamento. Essa cooperação com a UFMT e a UNIASSELVI mostra que o conhecimento acadêmico pode e deve estar a serviço da gestão pública, trazendo benefícios diretos para a sociedade cuiabana”, afirmou a parlamentar.

A expectativa é de que os resultados comecem a ser aplicados ainda nos próximos meses, garantindo mais segurança jurídica, proteção de dados e eficiência administrativa ao Parlamento municipal.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT