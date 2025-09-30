Connect with us

Cuiabá

Câmara firma termo de cooperação com UFMT e UNIASSELVI para modernização da gestão pública

30/09/2025

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Na manhã desta terça-feira (30), a Câmara Municipal de Cuiabá assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a instituição de ensino superior UNIASSELVI para a execução do projeto “Regularização Patrimonial, Adequação à LGPD e Planejamento Estratégico: Câmara Municipal de Cuiabá”. A iniciativa busca fortalecer a transparência e a eficiência da administração do Legislativo cuiabano.

O projeto irá atuar na regularização patrimonial do órgão, na adequação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na elaboração de um planejamento estratégico institucional. O trabalho contará com o apoio técnico e científico das universidades, integrando conhecimento acadêmico às demandas práticas da gestão pública.

A presidente da Casa de Leis, vereadora Paula Calil (PL), destacou que a parceria representa um marco na modernização da Câmara de Cuiabá.

“Estamos dando um passo fundamental para que a Câmara de Cuiabá avance em transparência, responsabilidade e planejamento. Essa cooperação com a UFMT e a UNIASSELVI mostra que o conhecimento acadêmico pode e deve estar a serviço da gestão pública, trazendo benefícios diretos para a sociedade cuiabana”, afirmou a parlamentar.

A expectativa é de que os resultados comecem a ser aplicados ainda nos próximos meses, garantindo mais segurança jurídica, proteção de dados e eficiência administrativa ao Parlamento municipal.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá paga salário, prêmio saúde e movimenta R$ 93,5 milhões

Published

2 horas atrás

on

30/09/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá efetua, nesta terça-feira (30), o pagamento da folha salarial referente a setembro. A folha líquida corresponde a R$ 87,6 milhões. Também será pago o prêmio-saúde, destinado exclusivamente aos servidores da saúde pública, no valor de R$ 5,8 milhões. Assim, a movimentação financeira na economia será de R$ 93,5 milhões.

A Secretaria Municipal de Economia também autorizou o pagamento das verbas indenizatórias, adicional de insalubridade, férias e horas extras.

“Pagar o salário dentro do mês trabalhado é um compromisso da nossa gestão. O servidor público é essencial para o funcionamento da máquina pública”, destacou o prefeito Abilio Brunini.

#PraCegoVer

A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, predominantemente nas cores verde e branca. É possível visualizar uma árvore com folhas verdes. Também há dois veículos estacionados em locais adequados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Cuiabá terá contratação direta de Cuidadoras de Alunos com Deficiência

Published

2 horas atrás

on

30/09/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na noite desta segunda-feira (29) que as Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs) passarão a ser contratadas diretamente pela Prefeitura de Cuiabá, por meio de processo seletivo simplificado. O edital deverá ser publicado ainda nesta semana e as contratações começarão já para o ano letivo de 2026. Com a mudança, os salários terão reajuste significativo: as cuidadoras que cumprirem carga de 30 horas semanais poderão receber até R$ 2,6 mil líquidos, enquanto, para 40 horas, o valor poderá chegar a R$ 3 mil, somados aos auxílios e gratificações.

O anúncio foi feito ao lado do secretário municipal de Educação, Amauri Monge, e da primeira-dama, Samantha Íris. Atualmente, mais de 2 mil CADs atuam na rede municipal por meio de empresas terceirizadas. Segundo o prefeito, essa forma de contratação gerava insatisfação entre as profissionais, principalmente em relação à remuneração. “O que antes era a maior reivindicação das cuidadoras agora será atendido. Elas vão ganhar mais e com vínculo direto com a prefeitura”, destacou Brunini.

O prefeito também ressaltou que a medida representará economia aos cofres públicos. A previsão é de redução de mais de R$ 1 milhão por mês, mesmo garantindo melhores salários e condições de trabalho para as profissionais.

Brunini frisou ainda que a prioridade no processo seletivo será para cuidadoras que já possuem experiência na rede. “Queremos valorizar quem já cuida dos nossos alunos e garantir a continuidade desse trabalho essencial para as crianças e suas famílias”, disse.

A publicação do edital nesta semana marca uma conquista aguardada há anos pela categoria, que agora terá segurança contratual e reconhecimento da importância de sua atuação no ambiente escolar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

