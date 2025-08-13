Câmara Municipal aprova projeto do vereador Dilemário que cria o Selo “Empresa Amiga do Idoso” em Cuiabá

O prefeito Abilio Brunini participou da abertura da ExpoEcos 2025, na terça-feira (12), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá e defendeu políticas públicas voltadas à geração de emprego e atração de investimentos privados. Também reforçou que a capital oferece condições para acelerar projetos e reduzir burocracias, citando mudanças nas exigências para construção de supermercados e estabelecimentos comerciais.

“Queremos que empresas venham para Cuiabá, ampliem seus espaços e contratem mais pessoas. Quem é daqui e quiser investir, invista mais; quem é de fora, invista, gere mais empregos, aumente o número de profissionais trabalhando e nós, da Prefeitura de Cuiabá, vamos acelerar o procedimento para poderem investir na nossa cidade. Deixo um convite: quando você estiver pensando em abrir um negócio em Cuiabá, pode bater direto na porta do prefeito porque eu vou estender um tapete verde e amarelo para recebê-los”, declarou Abilio.

Abilio também afirmou que Mato Grosso é um dos estados com menor número de pessoas dependentes do Bolsa Família e que a capital Cuiabá figura entre as principais cidades do país com menor índice do programa. “A gente não quer as pessoas dependendo de programas sociais, mas prosperando, se desenvolvendo, saindo de qualquer dependência do governo federal, construindo a sua própria casa, tendo o seu próprio negócio e dando o melhor aos seus filhos, sem depender apenas de programas sociais”, explicou.

Durante a cerimônia, que contou com a presença de empresários, políticos e representantes do setor produtivo, o prefeito também destacou que a prioridade da gestão é direcionar equipamentos públicos, como unidades de saúde, para regiões mais carentes, liberando áreas em locais de alto poder aquisitivo para iniciativas privadas, fortalecendo a geração de emprego.

A ExpoEcos é considerada o maior evento do setor em Mato Grosso e reúne, nesta edição, cerca de 70 expositores e aproximadamente 40 pequenos produtores, com o objetivo de celebrar e impulsionar o comércio, a indústria de alimentos e o turismo de negócios no Estado.

Além de exposições, conta com palestras, workshops e rodadas de negócios até o dia 24 deste mês, consolidando-se como um dos principais eventos de fomento econômico e comercial do Estado de Mato Grosso.

Um dos organizadores, Luciano de Almeida, presidente da Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad), afirmou que a cada edição o evento se fortalece, com mais de 15 mil participantes inscritos. “Agrega novas tendências, novas tecnologias e a oportunidade de novos negócios. Todos unidos e, com certeza, vencendo um grande desafio para chegar até aqui”, frisou.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Fernando Medeiros, ressaltou a importância estratégica do evento para a capital e para Mato Grosso. “A ExpoEcos mostra a força do setor atacadista, supermercadista, do comércio e da indústria de alimentos da nossa capital e do Estado. É uma oportunidade para exposição de produtos, realização de rodadas de negócios e atração de turistas, movimentando o turismo de negócios de Cuiabá”, afirmou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda, um dos grandes apoiadores do evento, disse que a expectativa é, a cada edição, gerar mais negócios e que Mato Grosso continue liberando o potencial construtivo que detém. Na ocasião, foram premiados dois grandes empreendimentos de sucesso no Estado: o Supermercado Juba (50 anos de existência) e a Norte Sul Distribuidora (41 anos no mercado).

A ExpoEcos 2025 é realizada pela Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad), Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat), Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Mato Grosso (Sincad-MT) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT), com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso.

A foto mostra o prefeito Abilio Brunini discursando na abertura da ExpoEcos 2025, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

