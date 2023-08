Câmara Municipal promove feira de culinária e arte nesta terça-feira (29)

O evento beneficente realizado no domingo (27), no Estádio Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha), arrecadou cerca de três toneladas de alimentos não perecíveis. Todos os produtos doados pelo público que esteve no local foram destinados para mais de 150 famílias atendidas pela Pastoral da Caridade do Alimento, da Paróquia São Gonçalo.

A iniciativa foi promovida pelo vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, e pelo vereador Luis Claudio, e contou com atrações voltadas para diversão entre familiares e amigos. O jogo principal, por exemplo, teve as participações especiais dos ex-jogadores Edílson “Capetinha”, pentacampeão com Seleção Brasileira, e Aloísio Chulapa, ídolo do São Paulo.

“Quero agradecer a presença de todos que saíram de casa em um domingo por essa causa. A presença mais importante é das pessoas que doaram os alimentos em prol dessa causa. Parabéns aos organizados, pois o melhor resultado dessa ação não é o placar do jogo, mas sim tudo que foi conseguido com a arrecadação”, disse o ex-jogador Edilson.

Além da partida entre Amigos do Stopa e Amigos do Luis Claudio, o evento contou com as partidas entre equipes do futebol feminino de Cuiabá e outra com atletas surdos de Mato Grosso. O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas destacou que a ideia é que novos eventos como este sejam realizados no Dutrinha.

“É fundamental parabenizar todas as pastorais pelo trabalho social que fazem, voltados para aqueles que mais precisam da nossa solidariedade. O Poder Público tem o dever de incentivar e fortalecer essas ações e, por isso, vamos organizar outras edições. O essencial disso tudo é a parceria que formamos para ajudar ao próximo”, comentou Stopa.

O vereador Luis Claudio agradeceu a população que participou da grande festa da solidariedade, ajudando centenas de pessoas da região do Porto. Ele também destacou a presença de colegas de parlamento, como os vereadores Rogério Varanda, Mário Nadaf, e Marcos Brito Júnior.

“Foi um evento que cumpriu com o papel para o qual foi criado. Agradeço a todos que fizeram questão de fazer parte desse projeto, em especial aos Edilson e Aloísio, que ficaram em Cuiabá para nos ajudar, e também ao Maior Carioca, do Amigos pela Solidariedade, que doou duas toneladas de alimentos”, finalizou o parlamentar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT