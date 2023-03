Câmara reafirma compromisso com meio ambiente e realiza replantio de muda de Pau-Brasil na sede

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou na tarde desta segunda-feira (27), um evento em parceria com o Rotery Club de Cuiabá e com a Academia Brasileira Rotária de Letras – Seção de Mato Grosso (ABROL-MT), que teve por objetivo o replantio de uma muda de Pau-Brasil no pátio em frente à sede do Legislativo Municipal.

O momento foi coordenado pelo presidente da Câmara, Chico 2000, e contou com as ilustres presenças do presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras de Mato Grosso, Coronel Paulo Wolkmer, do ex-governador do Rotary Club Distrito 4440, Serafim Carvalho Melo, dos acadêmicos Leôncio Pinheiro e Gilce Costa, e do atual presidente do Rotary Club de Cuiabá, Adilson Costa.

O evento é um importante reforço do comprometimento da Câmara Municipal não somente com o meio ambiente, mas com a preservação da cultura brasileira. Em entrevista, o Coronel Paulo Wolkmer explica um pouco melhor sobre a história do plantio de Pau-Brasil na cidade de Cuiabá.

“Essa muda foi plantada pela primeira vez em 1990, pela mais alta autoridade de Rotary Mundial que nós temos um brasileiro naquela ocasião, chamado Paulo Viriato Pereira da Costa. Ele esteve em Cuiabá no final daquele ano e aqui, então sede do Legislativo Estadual, ele e sua comitiva plantaram uma muda de Pau-Brasil”, relatou Wolkmer.

O presidente da ABROL-MT, Paulo reforçou ainda que esse momento tão especial represente a vontade da sociedade de recuperar e resgatar a história do verde aqui, na Capital.

Para Serafim Carvalho Melo, um dos ex-governadores do Rotary Club, é essencial que a população conheça a história da planta que nomeia a nação, que por meio de ações como a de hoje, as pessoas possam entender melhor sobre o contexto histórico que banha o Brasil.

“Nós não conhecemos a árvore Pau-Brasil. Poucas pessoas conhecem a árvore que deu nome ao nosso país. Então nós estamos estudando a possibilidade de fazer um projeto de produção de mudas de Pau-Brasil para distribuir aos Rotary Club’s de Mato-Grosso, para plantar, por exemplo, em aniversários do clube, aniversário da cidade, e outros eventos”, afirmou Serafim.

Da mesma forma em que pontuou a relevância do evento, Serafim também agradeceu a hospitalidade oferecida pelo presidente Chico 2000, na tarde desta segunda. “Acho que isso aqui, esse momento é muito importante para nós do Rotary Club de Cuiabá, para a Academia Brasileira de Letras Seção de Mato Grosso, para resgatar esse fato histórico. Nós estamos muito agradecidos ao presidente da Câmara, por ter nos recepcionado e acatado essa sugestão do plantio dessa árvore, dessa muda de Pau-Brasil aqui”, finalizou.

Por fim, o Chico 2000 também se pronunciou de maneira positiva sobre o evento realizado no pátio da Câmara. O parlamentar reafirmou a importância do ato e se colocou a disposição do Rotary Club para auxiliar no que for necessário em seu trabalho.

“Nós estabelecemos esse plantio como uma forma de esperança em razão de um momento difícil que a nossa cidade está passando, e esta árvore, eu tenho certeza que veio para restaurar tudo isso. Vem para fazer com que a gente atravesse essa fase difícil e tenhamos aí a saúde restabelecida na nossa cidade. É importante também recebermos todas as pessoas dirigentes do Rotary que são extremamente importantes, fazem um trabalho muito bom na nossa cidade e nós deixamos as portas da Câmara abertas sempre para ajudá-los”, declarou o Presidente.

