Câmara realiza 4ª edição da Feira Gastronômica e Cultural nesta terça (26)

Exposições, feiras gastronômicas, assinaturas de termos de cooperação técnica e moções de aplausos aos que contribuem para o turismo na Capital estão entre o pacote de ações que será realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, celebrado no próximo dia 27 de setembro.

Nesta terça-feira, 26, às 19h, o secretário Lincoln Tadeu Sardinha Costa fará a abertura oficial da programação no Museu da Caixa d’Água Velha com a exposição “As Brasileiras Etnias, Ano II”.

“Serão ações coordenadas com o objetivo de valorizarmos e potencializarmos nossas raízes. Tudo pensado com muito carinho para que todos que vierem prestigiar possam sair encantados. Uma programação para toda a família”, enfatizou o secretário.

Na quarta, 27, haverá a posse oficial do secretário como presidente do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo.

Já na quinta, 28, acontecerá a assinatura do Termo de Cooperação Técnica da adesão de Rosário Oeste e da Prefeitura de Jangada ao aplicativo Turismo Cuiabá. A inclusão dos municípios no app, que fomenta os principais pontos e equipamentos turísticos de Cuiabá, faz parte da força-tarefa da Capital para integrar e fomentar os municípios pertencentes ao Consórcio do Vale do Rio Cuiabá e atrair mais visitações ao setor.

Finalizando a semana de alusão, a sexta, 29, contará com a entrega de moções de aplausos aos membros do Trade Turístico e aos colaboradores da secretaria. O encerramento da programação contará com apresentações culturais coordenadas pela entidade ‘Bossa In Cuiabá’.”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT